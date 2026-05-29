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RECIFE Feira cultural e gastronômica reúne empreendedoras da periferia no Bongi nesta sexta-feira (29) Promovida pelo governo do Estado, a 5ª Feira Periferia Empreendedora ocorre no novo prédio da Cehab

O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), realiza, nesta sexta-feira (29), a 5ª Feira Periferia Empreendedora, que ocorre das 9h às 16h. A ação ocorre no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, e reúne 15 mulheres das periferias da Região Metropolitana que trabalham com moda, gastronomia, artesanato e economia criativa.

A feira é aberta ao público e acontece na nova sede da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), na Rua Professor Celestin Malzac, nº 425. Além disso, a mostra é composta apenas por mulheres, reforçando o protagonismo feminino e a equidade de gênero.

A iniciativa visa incentivar o empreendedorismo periférico, gerar renda e dar visibilidade às empreendedoras e aos empreendedores das comunidades.

“A iniciativa fortalece o empreendedorismo nas periferias e valoriza os talentos que transformam seus territórios, com espaços de troca, formação e colaboração, com foco em sustentabilidade, inovação e inclusão produtiva” destaca Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco.

A Feira Periferia Empreendedora é mais um passo importante do Governo de Pernambuco para fortalecer a economia local e gerar oportunidades reais para quem faz a diferença nos territórios.

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE

O evento fortalece o empreendedorismo periférico e amplia a visibilidade dos negócios locais. Registros da última edição da feira, realizada em 31 de março de 2026. Foto: Arthur Mota / Seduh-PE



Além da comercialização, a feira se consolida em um espaço de troca de experiências, formação e articulação entre as empreendedoras, com foco em inclusão produtiva, inovação e sustentabilidade.

Periferias e empreendedorismo

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), cerca de 41% dos empreendedores de Pernambuco estão localizados nas periferias urbanas. Mais de 60% iniciaram seus negócios por necessidade, como alternativa de geração de renda e autonomia financeira.

Os dados do Sebrae apontam ainda que 56% das pessoas que empreendem nas periferias de Pernambuco são mulheres, sendo a maioria negras e chefes de família.

“Esses números evidenciam o papel central das mulheres periféricas na dinamização da economia local e na transformação social dos territórios”, ressalta Pedro Ribeiro.

Segundo ele, devido ao cenário, a mostra cultural e gastronômica é composta exclusivamente por mulheres empreendedoras dos territórios periféricos.

“A Feira Periferia Empreendedora reafirma o compromisso do Governo do Estado de Pernambuco em promover políticas públicas de inclusão produtiva, ampliar oportunidades e valorizar o protagonismo das periferias, reconhecendo a importância do empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento social e territorial”, considera o secretário executivo.

Serviço:

5ª Feira Periferia Empreendedora

Local: Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab)

Data: Sexta-feira, 29 de maio

Horário: 9h às 16h

Endereço: Rua Professor Celestin Malzac, nº 425, Bongi - Recife

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