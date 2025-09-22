A- A+

Educação Feira de carreiras "University & Career Fair" conecta estudantes ao mercado de trabalho Iniciativa gratuita é promovida pela Escola Eleva Recife, na Imbiribeira, na Zona Sul do munícipio

Em um mercado de trabalho que traz tantas possibilidades, a escolha de uma profissão pode ser uma tarefa difícil para os jovens. Com o objetivo de ampliar o repertório de estudantes do ensino médio, o evento “University & Career Fair” ocorre nesta quarta-feira (24), das 13h às 18h, no auditório da Escola Eleva Recife, na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade.

Gratuita e aberta ao público, a programação terá palestras, bate-papos e oficinas práticas de profissões, além da presença de faculdades e universidades nacionais e internacionais para promover a integração com os alunos.

“A feira de carreiras é uma importante iniciativa na nossa missão de formar cidadãos preparados para um mundo em constante transformação. Mais do que apoiar na escolha de carreiras, queremos proporcionar aos estudantes e suas famílias um momento de informação e descoberta sobre talentos, vocações e possibilidades de futuro”, afirma Amanda Payne, diretora da Escola Eleva Recife.

As inscrições para a iniciativa devem realizadas através do seguinte formulário, com vagas limitadas. Os interessados podem acessar o link por meio do Instagram da Escola Eleva.

“O contato direto com universidades e profissionais renomados que estão nos mais variados mercados cria um espaço rico de conhecimento e inspiração. Acreditamos que educação é também abrir caminhos, fortalecer sonhos e preparar os jovens para serem protagonistas das suas jornadas, em qualquer contexto”, explica a gestora.



SERVIÇO

University & Career Fair



Data e hora: quarta-feira (24), 13h às 18h

Endereço: Escola Eleva Recife (Rua Alameda das Hortências, 279 - Imbiribeira, Recife/PE)

Inscrições: bio do Instagram @escolaelevarecife. (Vagas limitadas)



