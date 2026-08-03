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Evento Feira de Confeitaria do Senac apresenta programação especial para o público infantil Espaço Kids reúne oficinas que trazem tradição, criatividade e aprendizado

Com atividades exclusivas para o público infantil, a segunda edição da Feira de Confeitaria do Senac reúne receitas divertidas e práticas para aproximar as crianças do universo da Gastronomia.

O evento acontece de 13 a 15 de agosto, das 14h às 21h, no Recife Expo Center, e tem como tema "Confeitaria em movimento: tradição e inovação", propondo uma conexão entre técnicas e ingredientes que fazem parte da culinária pernambucana.

O Espaço Kids foi idealizado para proporcionar uma experiência para toda a família enquanto reforça a Gastronomia como uma ferramenta de desenvolvimento e expressão cultural desde a infância.

Renata Machado, coordenadora pedagógica do curso de Gastronomia do Senac, destaca que as atividades desenvolvidas ao longo do evento valorizam a identificação com o território pernambucano por meio das receitas e ingredientes utilizados nas oficinas.

"O tema deste ano está presente em toda a programação da Feira, inclusive no Espaço Kids. As atividades unem receitas e sabores com propostas criativas e interativas, despertando a curiosidade e mostrando que a confeitaria pode preservar suas raízes enquanto se reinventa com novas técnicas, ingredientes e formas de criar. Assim, os pequenos vivenciam a essência do tema da Feira desde os primeiros contatos com a Gastronomia."

Programação

A abertura do evento, no dia 13 de agosto, contará com oficinas como "Copo da felicidade Nordestino: coco e chocolate em camadas de encanto", às 15h, com Vanessa França, docente de confeitaria; "Mão na massa e bolo no pote", às 16h15, que será apresentada pela confeiteira Vânia Elihimas; e "Fábrica mágica de donuts", às 17h30, conduzida por Renan Yamashita, chef e educador.

O segundo dia (14) traz "Camadinhas sem segredo", às 15h, com Ana Amélia, confeiteira e gastrônoma; "Mão na fruta: colorindo sabores" de 16h15, com Allan Matheus, Docente e consultor gastronômico; e encerrando as oficinas do dia, as crianças podem pôr a mão na massa com a oficina "Transformando biscoito em experiência", às 17h30, com Fabi Beltrão, Docente de confeitaria.

No último dia (15), as atividades apresentam preparos fáceis e cheios de sabor. A partir das 15h, haverá "A fantástica máquina de cupcakes", ministrada pelo gastrônomo Antônio Marques; seguida por "O túnel do tempo do brigadeiro", às 16h15, com Mieres Alencar, chef confeiteira e "Meus pequenos cookies divertidos", às 17h30, com a chef Beatriz Bezerra.

Além da experiência lúdica, as oficinas também apresentam a Gastronomia como uma área de conhecimento e de oportunidades para o futuro, despertando o interesse das crianças por uma profissão criativa.

"Apresentamos o setor de maneira divertida e, com isso, estimulamos o olhar para essa área do conhecimento, reforçando o profissionalismo do segmento, bem como oportunidades empreendedoras", observa Renata Machado.

Serviço

Espaço Kids na 2ª Feira de Confeitaria Senac

Data: 13 a 15 de agosto

Horário: 14h às 21h

Local: Recife Expo Center (Av. Alfredo Lisboa, antigos Armazéns 16 e 17, Santa Rita, Recife)

Inscrições e programação completa: www.pe.senac.br/confeitaria/index.html

Mais informações: (81) 3413-6666

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