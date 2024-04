A- A+

Concursos e Empregos Feira de oportunidades oferece cerca de 500 vagas de emprego e estágio no Recife O evento, que acontece na próxima quarta-feira (17), no Unit-PE, é gratuito e aberto ao público

Na próxima quarta-feira (17), a partir das 9h, o Setor de Carreiras do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) realiza uma feira de oportunidades, no campus do centro universitário, localizado no bairro da Imbiribeira, ao lado do Geraldão. O evento é gratuito e aberto ao público. As inscrições devem ser feitas através da landing page da universidade.

Mais de 15 empresas parceiras de diversos setores, entre elas estão Ferreira Costa, Porto Digital, Ademicon, Hub Nogueira, IEL, CIEE e Portal Abre, estarão presentes no evento com a oferta de cerca de 500 vagas entre estágios e empregos, com possibilidade da realização de entrevistas já no local, além de encaminhamentos para diálogos posteriores.

“O intuito é realmente auxiliar as pessoas para que se tornem mais competitivas no mercado de trabalho, reforçar a capacidade dos participantes de conquistarem um estágio ou uma vaga de emprego e fazer com que a pessoa ingresse e se mantenha ativa no mercado”, explica Karina Paz, psicóloga clínica e organizacional e supervisora de carreiras do Unit Carreiras.

Além disso, durante todo o dia, haverá uma programação de formações continuadas com oficinas e palestras que irão orientar e preparar os candidatos para entrevistas, com temas como “Currículo na Prática”, “Gestão das Emoções no processo seletivo” e “Como utilizar o LinkedIn para alavancar sua carreira”.



Programação:

9:00 – 9:30– (Hall do Auditório) – Registro e Check-in dos Participantes – Todos os participantes fazem o registro no local do evento e recebem materiais informativos.



9:30 – (Auditório) Sessão de Abertura – Breve apresentação de boas-vindas com fala da Organização e da Reitoria.



10:00 – Início das atividades.



Oficinas:

10:00 – 12:30 (Sala 03) – Workshop de Empreendedorismo – Transforme seus sonhos em realidade: Workshop para identificar as lacunas dos jovens empreendedores e montar um planejamento para minimizar esses gaps.



11:00 – 12:00 (Sala de Tutoria 2) – Como ter uma comunicação assertiva na Era da Tecnologia – Orientações sobre como ter uma comunicação mais assertiva no meio profissional, seja no aspecto presencial ou tecnológico.

14:00 – 15:30 (Sala de Tutoria 3) – Como se preparar para uma entrevista – Importância de se preparar para a etapa de entrevista, utilizando técnicas e práticas.

Palestrante: Katiana Campelo – consultora e especialista em Recrutamento em Seleção

EMPRESA: Humaniza RH

15:00 – 16:00 (Laboratório 2) – Currículo na Prática – Orientação na construção de currículos.

Palestrante: Karina Paz – psicóloga Clínica e Organizacional, especialista em Gestão de RH e supervisora de Carreiras

EMPRESA: Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE)

17:00 – 18:00 (Sala de Tutoria 2) – Como ter uma comunicação assertiva na Era da Tecnologia – Orientações sobre como ter uma comunicação mais assertiva no meio profissional, seja no aspecto presencial ou tecnológico.

Palestrante: João Paulo Silva – sócio fundador da Ágil Contábil e especialista em Planejamento e Gestão Organizacional

EMPRESA: Ágil Gestão Contábil e Empresarial

18:00 – 19:00 (Coworking 1) – Currículo Estratégico para Líderes – Orientações de como construir currículos mais atrativos para perfis de Liderança.

Palestrante: Kaline Muniz – gestora e pós-graduada em Planejamento e Gestão Organizacional

EMPRESA: KM Desenvolvimento Humano e Organizacional

Palestras:

10:00 – 11:00 (Sala 4) – Gestão das Emoções no processo seletivo – Como é possível ajustar emoções e desenvolver um melhor comportamento diante de um processo seletivo.

14:00 – 15:00 (Sala de Tutoria 5) – Educação Financeira – importância da Educação Financeira na rotina diária e para os negócios profissionais.

Palestrante: Simone Falcão – administradora e consultora de Negócios

EMPRESA: Ademicon

18:00 – 19:00 (Sala do Núcleo de Empreendedorismo Jurídico) – Direito Consultivo para Empreendedores – Orientações sobre área do Direito para abertura de negócios e empreendedorismo.

Palestrante: Jorge Maciel – consultor jurídico e gestor de Negócios Jurídicos e Serviços Notariais

EMPRESA: Jorge Lira Consultoria

18:00 – 19:00 (Biblioteca) – Como utilizar o LinkedIn para alavancar sua carreira – Utilização do LinkedIn a favor da captação de oportunidades e atração dos recrutadores na rede.

Palestrante: Augusta Ramos – consultora de Carreira e Tech Recruiter

18:30 – 19:30 (Coworking 2) – Negociação de sucesso no mercado imobiliário – Estratégias eficazes para fechar mais negócios.

Palestrante: Rafael Menezes e Laiane Xavier – superintendente comercial e administrador

EMPRESA: Hub Nogueira

