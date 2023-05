Feira de plantas acontece na Zona Norte do Recife

A- A+

Além do Festival das Flores de Holambra, que acontece no Centro do Recife, consumidores recifenses contam com mais uma feira de plantas até o próximo dia 14, Dia das Mães.



Na Zona Norte da cidade, a loja Ferreira Costa, no bairro da Tamarineira, sedia a feira de plantas da Atmosphera. São mais de 300 espécies de plantas, como flores, cactos e suculentas com preços a partir de R$ 5.

A feira, que acontece no estacionamento do térreo do estabelecimento, segue o horário de funcionamento do loja - 8h às 21h, de segunda a sábado, e das 9h às 19h, aos domingos.

