Feira de Robótica apresenta soluções para problemas climáticos e sociais em Jaboatão

O Shopping Guararapes recebe nesta quinta (2) e sexta-feira (3) a 2° edição da Feira de Robótica realizada por uma parceria entre a Softex Pernambuco e o Instituto Peró.

A exposição contará com projetos que visam apoiar os moradores de áreas de risco de Jaboatão dos Guararapes, com adoção de medidas preventivas a desastres envolvendo barreiras, como o Medidor de Nível contra Alagamento e Monitor de Queda de Barreira.

Com o objetivo de utilizar a tecnologia para desenvolver soluções para problemáticas climáticas e sociais, 11 alunos do curso de Robótica desenvolveram o Medidor de Nível contra Alagamento e Monitor de Queda de Barreira.

Além disso, serão expostos mais dois projetos: Horta Inteligente, que busca otimizar o plantio por meio da automatização do sistema. Funciona por meio de sensores conseguem monitorar em tempo real a luminosidade e a umidade do solo, regando a horta na medida certa e no momento certo, trazendo economia de água e melhorando a qualidade das hortaliças

O outro projeto disponível é o Peró Inteligente, que foi idealizado para reduzir custos, tempo, desperdícios e aumentar a produtividade da instituição. Para isso, os alunos fizeram a automatização das lâmpadas, dos ar condicionados e do consumo de água, melhorando o processo e trazendo economia e praticidade.

Além da exposição, o evento também oferece oficinas gratuitas de robótica, voltadas para crianças e adolescentes dos 8 aos 13 anos. Ao todo serão 4 oficinas, 2 por dia, com 10 vagas cada. As inscrições poderão ser feitas presencialmente, meia hora antes do início das oficinas.

O Instituto Peró, instituição sem fins lucrativos mantida pelos empreendedores do Shopping Guararapes, já beneficiou mais de cinco mil crianças e jovens de baixa renda, oriundos da rede pública e moradores de Jaboatão dos Guararapes.

A assistência é feita através de projetos de arte, educação e qualificação profissional, sendo um deles o curso de robótica que está em sua segunda turma, totalizando até o momento 20 alunos.

SERVIÇO – 2° Edição da Feira de Robótica

Local: Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54410-100, Shopping Guararapes – Corredor da Riachuelo

Data: 2 e 3 de março

Horário da Feira: 9h às 18h

Horário das oficinas: 10h30 às 12h e das 14h30 às 16h

