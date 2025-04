A- A+

Comércio Feira do Bredo movimenta o Ceasa-PE a partir da madrugada desta quinta-feira Expectativa é que mais de 180 toneladas de bredo sejam comercializadas no entreposto, com pico de público de até 60 mil pessoas

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) se prepara para a realização de uma das mais tradicionais e movimentadas feiras do ano: a Feira do Bredo, que marca o início do período da Semana Santa. A abertura oficial da feira está marcada para a madrugada da quinta-feira (17), a partir da 1h.

“Essa é, sem dúvida, a feira mais importante do primeiro semestre do Ceasa-PE. É um momento de grande simbolismo cultural e religioso para o povo pernambucano, e também de grande impacto econômico para o setor hortigranjeiro”, explica o diretor técnico operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue.

Semana Santa deve atrair mais de 60 mil pessoas por dia ao Ceasa

Com cinco portarias abertas para facilitar o acesso do público, o Ceasa-PE espera receber cerca de 40 mil veículos e até 60 mil pessoas por dia, especialmente na quinta-feira, tradicional dia de compras dos ingredientes para a Sexta-feira da Paixão.

A operação de mobilidade e segurança será reforçada.



“Teremos um plano de ação com início ainda na madrugada, com atuação dos nossos agentes de mobilidade e o apoio da CTTU, que estará presente com três viaturas no centro. Também contamos com o reforço da Polícia Militar, garantindo um ambiente ainda mais seguro para permissionários e consumidores”, destaca Charles.

Cerca de 180 toneladas de bredo devem ser comercializadas

O bredo, símbolo das refeições tradicionais da Semana Santa em Pernambuco, será o grande protagonista da feira. A expectativa da Ceasa-PE é ultrapassar a marca de 180 toneladas comercializadas — um crescimento de 8% em relação ao volume registrado em 2023.

“A produção vem de diversas regiões do estado, como Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Moreno e Brejo da Madre de Deus. Estimamos que entre 20 a 25 caminhões transportem o bredo para o Ceasa, com cargas que giram em torno de 10 toneladas cada”, detalha o diretor técnico.

Feira do Bredo no Ceasa-PE

O preço médio do bredo deve variar entre R$ 2,00 e R$ 3,00, mantendo a média praticada desde 2023. A comercialização continuará até o sábado (19), quando o entreposto funciona até as 13h. O Ceasa-PE investiu em uma série de melhorias logísticas, operacionais e de segurança para aprimorar a experiência do público.

Um dos principais pontos de atenção foi a Portaria P4, que registrou retenções no ano passado. Segundo o diretor, a equipe já elaborou um plano específico para a área, antecipando possíveis gargalos e reforçando a operação desde a madrugada.

“Estamos sempre buscando evoluir. A Feira do Bredo é um evento de grande porte e precisa de uma estrutura à altura. Segurança ativa, trânsito organizado e atenção ao público são nossas prioridades”, conclui o gestor.

Produtos típicos da Semana Santa com preços acessíveis

Além do bredo, os consumidores encontrarão no Ceasa-PE todos os ingredientes que compõem a ceia da Semana Santa, como peixes, arroz, cebola, tomate, leite de coco, azeite, vinho, bacalhau e até ovos de Páscoa.



“Nosso entreposto se destaca por oferecer produtos com excelente qualidade e preços mais acessíveis do que os praticados em supermercados. É uma oportunidade para garantir os insumos da ceia com economia”, ressalta Dr. Charles. “Temos inclusive vinhos e azeites com valores bem abaixo dos encontrados no varejo.”

SERVIÇO

Feira do Bredo – Ceasa-PE

Início: Quinta-feira, 17 de abril, a partir de 1h

Local: Ceasa-PE – BR 232, Curado, Recife/PE

Acesso: Todas as portarias estarão abertas

