Lazer Feira do Lindu estreia neste domingo (6) com diversão para toda a família Iniciativa da Viva Parques promoverá eventos semanais, com expositores, música ao vivo e programação infantil

A partir do próximo domingo (6), o bairro de Boa Viagem ganha uma nova opção de lazer, cultura e empreendedorismo: a Feira do Lindu. O evento chega com a proposta de reunir arte, moda, gastronomia e apresentações culturais gratuitas, proporcionando entretenimento para toda a família.

A iniciativa ocorrerá todos os domingos, com programação diversificada, reunindo expositores locais, atrações musicais e atividades para crianças e adultos.

A ação faz parte dos projetos da Viva Parques, concessionária responsável pela gestão dos parques da Jaqueira, Apipucos, Santana e Dona Lindu.

Com o objetivo de fortalecer a ocupação dos espaços públicos e incentivar a economia criativa, a empresa vem desenvolvendo diversas ações para ampliar as opções de lazer, cultura e esportes nesses locais.

Mais do que um espaço de compras e entretenimento, a Feira do Lindu se propõe a ser um ponto de encontro para as famílias, promovendo a convivência ao ar livre em um ambiente seguro e acessível.

A iniciativa também reforça o compromisso com o incentivo à cultura e ao empreendedorismo, abrindo espaço para artistas locais se apresentarem e para pequenos produtores e artesãos exporem seus trabalhos. Dessa forma, o evento não apenas movimenta a economia criativa da cidade, mas também fortalece o sentimento de pertencimento e valorização da arte pernambucana.

A programação deste domingo contará com atividades para todas as idades. Para o público infantil, haverá shows de mágicas, apresentações teatrais e momentos interativos com personagens. Oficinas criativas, como pintura, slime e pintura Neon corporal, com Rapha Calafa, além de brinquedos infláveis.

Já para os adultos, a feira oferecerá apresentações musicais ao vivo, um polo gastronômico com diversas opções de comidas e bebidas, além de uma feira criativa reunindo expositores de moda, arte e artesanato.

Programação da estreia – (6 de abril)



15h – Início da feira

16h – Show do Palhaço Ronne e sua turma

16h30 – Momento fotográfico com Chapeuzinho e o Lobo

17h – Show de mágicas com a Cia Garrett

18h – Show de Pop Rock com a Banda Aduanda

15h às 20h – Feira Criativa, Polo Gastronômico, Brinquedos Infláveis e Oficinas

Evento fixo no calendário da cidade



A Feira do Lindu será realizada todos os domingos, sempre no mesmo horário e local, trazendo uma programação variada a cada edição.

