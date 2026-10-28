Feira gratuita reúne empresas, oportunidades de seleção e capacitação profissional, na RMR
Evento conecta estudantes, egressos e comunidade ao mercado de trabalho e conta com programação aberta ao público
Uma feira de trabalhabilidade reúne estudantes, egressos e integrantes da comunidade em uma programação gratuita voltada à conexão com o mercado de trabalho, durante o mês de novembro.
A Feira de Trabalhabilidade da UNINASSAU Paulista, Olinda e Recife, campi Boa Viagem e Caxangá permite contato direto com empresas e especialistas das áreas de atuação.
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Durante o evento, empresas parceiras marcam presença em estandes para receber currículos e realizar seleções presenciais.
A programação também conta com palestras e atividades de capacitação profissional, com orientações sobre elaboração de currículo, preparação para entrevistas e desenvolvimento de carreira.
Outro eixo da Feira é o networking. O público pode conversar com profissionais de diferentes áreas, conhecer experiências de carreira e ampliar sua rede de contatos.
Segundo a gerente do Núcleo de Trabalhabilidade da UNINASSAU, Tainã Araújo, a proposta é aproximar as pessoas das oportunidades, com preparação.
"A trabalhabilidade envolve justamente essa capacidade de desenvolver competências e construir diferentes possibilidades profissionais ao longo da carreira", disse a gerente.
Não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer às unidades participantes nos dias e horários da programação.
Serviço
Feira de Trabalhabilidade da UNINASSAU
Boa Viagem
Quando: 03 de novembro;
Horário: 8h às 17h;
Local: Rua Jonathas de Vasconcelos, 316;
Atividades: seleção presencial, recebimento de currículos, palestra sobre educação financeira para alunos do ensino médio, capacitação profissional, networking e presença de empresas, como Tudo do Mar, Air House, RHF Talentos, Pravaler, Cloves Rocha Digital, CIEE, Grupo Los e IEL.
Olinda
Quando: 04 de novembro;
Horário: 8h às 12h e 18h às 22h;
Local: Shopping Patteo Olinda, piso L4;
Atividades: seleção presencial, recebimento e preenchimento de currículos, palestras com o SEBRAE/PE, capacitação profissional, networking, oportunidades de empregos e estágios, processos seletivos, oficinas de empregabilidade, presença de Brunessa França e Cristina Amaral abordando a trajetória de vida/profissional durante o quadro “Onde a escolha me levou” e participação de empresas, como Peixe 30, IEL, CIEE, NUDEP e Abre.
Caxangá
Quando: 05 de novembro;
Horário: 8h às 12h e 18h às 21h;
Local: Av. Joaquim Ribeiro, 1054;
Atividades: seleção presencial, oportunidades de emprego e estágios, recebimento de currículos, palestra sobre a importância de ter uma língua estrangeira na graduação, capacitação profissional, networking e presença de empresas, como Serur Advogados, Autonunes, Wizard, IEL, NUDEP, ABRE, Recrutamento Consultoria e Paulo Miranda.
Paulista
Quando: 10 de novembro;
Horário: 8h às 12h;
Local: Bloco B, ao lado do Paulista North Way Shopping;
Atividades: seleção presencial, oportunidades de emprego e estágios, recebimento de currículos, capacitação profissional, oficinas, networking, palestras sobre mercado de trabalho e processo seletivo, e participação de empresas, como Lojão dos Presentes, Avon, Natura, Natto, Cacau Show, Mary Kay, Consultoria Destaque RH, Aly Consultoria em Gestão, A3 Tech Automação e Gestão de T.I, Arco Mix, entre outros.