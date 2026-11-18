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O Centro Universitário Tiradentes (UNIT) realiza, nesta quinta-feira (19), a terceira edição da sua Feira de Oportunidades, reunindo mais de 600 vagas abertas ao público geral. O evento é gratuito e ocorre das 9h às 16h, no Espaço 360° da instituição.



Ao todo, 18 empresas de diferentes segmentos participam da seleção, oferecendo postos que vão desde funções operacionais até cargos de nível superior, além de vagas de estágio abertas tanto para alunos da casa quanto para estudantes de outras faculdades e escolas técnicas.





Segundo a supervisora de Carreiras da UNIT, Karina Paz, o objetivo é facilitar o contato direto entre candidatos e recrutadores, aliando recrutamento e capacitação.

“A proposta é trazer visibilidade para os alunos, mas também cumprir um papel social, oferecendo à população oportunidades de emprego, estágio e formação. Teremos minicursos e oficinas para contribuir com o desenvolvimento profissional dos participantes”, explica.



Além dos estandes das empresas, a Agência do Trabalho estará no local realizando cadastro e atualização de currículos no sistema público, consulta de vagas e encaminhamento direto de candidatos para entrevistas compatíveis com cada perfil.



Palestras e oficinas gratuitas

Durante todo o dia, os visitantes podem participar de atividades práticas voltadas para processos seletivos e comportamento profissional. A abertura, às 9h, terá uma palestra do Sebrae-PE sobre como construir um plano de carreira.



Em seguida, os participantes poderão acompanhar atividades sobre elaboração de currículo, uso do LinkedIn, preparação para entrevistas, inteligência emocional em processos seletivos, qualidade no atendimento e comunicação em público.



As inscrições podem ser realizadas gratuitamente de forma online, pela plataforma Even3, e também será possível fazer o credenciamento no próprio local do evento.



Confira os horários:

9h: Palestra de abertura – “Como Construir seu Plano de Carreira”, com o Sebrae-PE;

10h: Oficina “Empregabilidade na Prática: Currículo, LinkedIn e Entrevista”, com Luana Alves, psicóloga e analista de Empregabilidade dos programas educacionais do Porto Digital;

11h: Oficina “Inteligência Emocional no Recrutamento: Como manter a calma e destacar seu potencial sob pressão”, com Ângela Lillian, psicóloga clínica, organizacional e do trabalho;

14h: Oficina “Excelência na Qualidade do Atendimento”, com André Brendel, coordenador da pós-graduação em Gestão Comercial, Negócios Digitais e Inteligência de Mercado da UNIT;

15h: Oficina “Como Vencer o Medo de Falar em Público”, com Edgar Leonardo, coordenador do curso de Administração da UNIT.

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