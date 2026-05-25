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EVENTO Feira Hairnor 2026 vai reunir lançamentos, capacitação e experiências imersivas no setor da beleza Evento acontece entre os dias 31 de maio e 2 de junho

A Hairnor 2026 já começa a movimentar o mercado da beleza no Nordeste com a confirmação de dezenas de marcas que prometem investir em lançamentos, demonstrações ao vivo, experiências imersivas e capacitação profissional durante a feira. O evento acontece entre os dias 31 de maio e 2 de junho, reunindo profissionais, empresários, influenciadores e grandes marcas do segmento da beleza em Pernambuco.

Informações levantadas junto às empresas expositoras mostram que o público encontrará desde workshops técnicos até ativações comerciais voltadas aos segmentos de cabelo, estética, maquiagem, barbearia, manicure, podologia, design de sobrancelhas, lash design e procedimentos faciais.

Entre as empresas confirmadas estão Pavilla Care, Lizan Cosméticos, Garden for Men, La Benig, Miss Linda Toucas e Cosméticos e Cheval Distribuidora. As marcas irão apresentar ações promocionais, demonstrações técnicas e novos produtos voltados ao mercado profissional da beleza, incluindo linhas capilares, produtos para estética facial, acessórios profissionais, equipamentos, maquiagem e cuidados masculinos.

Segundo Bruna Miranda, diretora da Hairnor, a proposta da feira vai além da exposição comercial. “A Hairnor é um espaço onde negócios, atualização profissional e relacionamento acontecem ao mesmo tempo. O mercado da beleza evolui muito rápido e o público busca cada vez mais experiência e conhecimento”, destacou.

As empresas também irão apostar em cursos e demonstrações práticas durante o evento. Técnicas de visagismo, brow lamination, micropigmentação, tratamentos capilares, cronograma capilar, procedimentos químicos, design de sobrancelhas, lash design, barbeiragem, terapias estéticas e cuidados voltados ao universo da beleza masculina aparecem entre os temas mais citados pelos expositores. Além disso, influenciadores, educadores e especialistas do setor também marcarão presença nos estandes, ampliando a conexão com o público visitante.

Bruna Miranda ressalta que a expectativa é de uma edição ainda mais forte em 2026. “Estamos preparando uma feira muito dinâmica, com marcas que entendem a importância da inovação, da experiência e do contato direto com o profissional da beleza. A Hairnor se consolidou como uma grande vitrine do setor no Norte e Nordeste”, afirmou.

Além da movimentação econômica, a Hairnor deve funcionar como um importante ambiente de networking e fortalecimento do segmento de beleza em Pernambuco, reunindo empresários, profissionais, distribuidores, influenciadores e consumidores em torno das principais tendências do mercado.

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