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Olinda HospitalMed movimenta setor de saúde em Olinda a partir desta quarta-feira (21) Evento será realizado no Centro de Convenções, com expectativa de receber 29 mil visitantes e programação voltada à tecnologia, gestão e inovação

A 14ª edição da HospitalMed começa nesta quarta-feira (21), a partir das 14h, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, com mais de 300 expositores e 400 marcas dos setores médico e hospitalar.

Até sexta-feira (23), a feira deve receber cerca de 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes da indústria.

A programação inclui exposição de produtos e serviços, encontros técnicos e discussões sobre tecnologia, gestão e novos modelos de negócio na área da saúde. O evento também reúne iniciativas voltadas à inovação, ao empreendedorismo médico e às demandas de hospitais, clínicas, laboratórios e outros serviços do setor.

“A HospitalMed é uma plataforma de conexão entre quem desenvolve soluções, quem empreende e quem toma decisões no setor de saúde. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de negócios, aproximar o mercado das inovações e criar um ambiente em que conhecimento, tecnologia e relacionamento contribuam para o desenvolvimento de toda a cadeia médico-hospitalar”, afirma Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed.

Entre as atividades previstas está a Star Health Innovation, voltada à apresentação de soluções e à conexão entre iniciativas de inovação e o mercado.

A Tech Med Sport aborda a relação entre tecnologia, saúde e desempenho, enquanto a Vida 60+ Expo discute longevidade, qualidade de vida e oportunidades ligadas à economia prateada.

A feira também contará com a HFacilities, dedicada à infraestrutura e à gestão de ambientes de saúde, e com o Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica (Simbec), que aborda equipamentos, tecnologia médico-hospitalar e segurança dos processos assistenciais.

A programação inclui ainda o Congresso Sindhospe Norte-Nordeste de Gestão em Saúde, com discussões sobre administração e gestão de serviços de saúde.

O empreendedorismo médico será tema do Legacy Club Med, que propõe debates sobre gestão, posicionamento profissional e sustentabilidade de negócios na Medicina.

Ação do Outubro Rosa

A programação também terá uma ação gratuita voltada às mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama. A micropigmentadora Elisângela Veríssimo oferecerá reconstrução de aréolas e procedimentos para cobertura e tratamento de cicatrizes por meio da técnica de pigmentação 3D.

Outro momento previsto é a homenagem à médica Maria de Lourdes Corrêa de Araújo, conhecida como Dra. Lourdinha, presidente da Unimed Recife, em reconhecimento à sua trajetória no setor de saúde.

A HospitalMed é promovida pela Insight Feiras & Negócios e conta com patrocínio da Ultramega e da iCare, além do apoio de empresas e entidades do setor.

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