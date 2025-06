A- A+

INOVAÇÃO Feira internacional sobre soluções hídricas e ambientais reúne mais de 200 expositores em São Paulo Com foco em água, esgoto, drenagem, resíduos e energia, evento segue até sexta (27) no São Paulo Expo e inclui congressos, demonstrações e espaço para startups

Começou nesta quarta-feira (25), no São Paulo Expo, a IFAT Brasil 2025, uma feira internacional para água, esgoto, drenagem e soluções em recuperação de resíduos.

O evento, considerado o principal da América Latina voltado a tecnologias ambientais, reúne mais de 200 expositores nacionais e internacionais até a próxima sexta-feira (27). A programação inclui congressos, apresentações de equipamentos, visitas técnicas e espaços voltados à inovação.

Organizada pela Messe Muenchen do Brasil, a feira funciona como uma plataforma de negócios e troca de conhecimento sobre gestão de recursos hídricos, resíduos, energia e mudanças climáticas. A edição deste ano amplia o formato estreado em 2024, quando contou com mais de 130 palestrantes de dez países.

“Estamos comprometidos em conectar habilidades, sincronizar regulações e identificar necessidades para impulsionar o setor de tecnologias ambientais. Ao comparecer à IFAT Brasil, o público ficará por dentro das tendências globais através de palestras e debates com representantes nacionais e internacionais, além de conhecer cases de sucesso que estão revolucionando o setor”, afirmou Rolf Pickert, CEO da Messe Muenchen do Brasil.

Gestão

A programação técnica conta com o Congresso Internacional, que discute temas como gestão hídrica, resíduos e economia circular. As sessões são gratuitas, com tradução simultânea para espanhol e inglês, e exigem apenas o credenciamento prévio. Os participantes devem chegar com antecedência, já que a entrada é por ordem de chegada e está sujeita à lotação.

Outros espaços do evento incluem o Blue Stage, com foco na gestão inteligente da água e esgoto; o Orange Stage, dedicado à valorização de resíduos e economia circular; a Arena de Demonstração, onde empresas apresentam equipamentos ao vivo; e a Arena de Inovação e Startups, voltada à apresentação de soluções emergentes no setor.

Há ainda o Solutions Lounge, com apresentação de cases de sucesso dos expositores, e visitas técnicas organizadas em parceria com a Lavoro Solutions.

