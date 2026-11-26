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Bairro do Recife Feira Japonesa do Recife celebra 30 anos com programação gratuita neste fim de semana A programação acontece no sábado (28), das 12h às 21h, e no domingo (29), das 10h às 20h, em quatro espaços do bairro do Recife

Neste final de semana (28 e 29), o bairro do Recife recebe a XXX Feira Japonesa do Recife, o maior festival de cultura japonesa do Norte e Nordeste. Neste ano, a feira celebra três décadas de história de apresentação da cultura, tradições, gastronomia, entre outras experiências nipônicas.

Realizado pela Associação Nordestina dos Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão (Anbej), o evento é gratuito e totalmente aberto ao público.

A programação acontece no sábado (28), das 12h às 21h, e no domingo (29), das 10h às 20h, em quatro espaços do bairro do Recife: Rua do Bom Jesus, Praça do Arsenal da Marinha, Torre Malakoff e Rua do Observatório.

Feira Japonesa do Recife

O tema desta edição é Ikigai, conceito japonês associado ao propósito de vida. A proposta convida o público a refletir sobre o encontro entre aquilo que ama, o que faz bem, o que o mundo precisa e o que pode oferecer sustento.

Entre as novidades estão oficinas pagas de abajur de origami, mizuhiki e tako (pipa). O público também poderá encontrar artigos, colecionáveis, moda, papelaria e decoração; visitar estandes institucionais e dos patrocinadores da Feira; além de aproveitar a praça de alimentação e o desfile de cosplay.

No estande da Anbej, uma exposição especial apresentará os 30 anos da Feira. A edição comemorativa contará com a presença do embaixador do Japão no Brasil, Exmo. Sr. Noguchi Yasushi, do cônsul-geral do Japão no Recife, Sr. Masami Ohno; do chefe da (Japan International Cooperation Agency) Jica no Brasil, Sr. Akihiro Miyazaki; do presidente da Anbej, Sr. Wendes Oliveira; além de autoridades da cidade do Recife e do Estado de Pernambuco.

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