Feira Japonesa do Recife celebra 30 anos de história e tradição neste domingo (29)
Edição comemorativa ocupou quatro espaços do Bairro do Recife neste fim de semana, com gastronomia, artesanato e apresentações culturais; organização projeta expansão do evento
Sob intenso calor, a 30ª Feira Japonesa do Recife encerrou sua edição comemorativa neste domingo (29), no Bairro do Recife, na área central da cidade. Com entrada gratuita, o evento reuniu gastronomia, artesanato, exposições e apresentações culturais para celebrar três décadas de divulgação da cultura nipônica em Pernambuco.
Realizada pela Associação Nordestina dos Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão (Anbej), a feira ocupou quatro espaços do bairro: Rua do Bom Jesus, Praça do Arsenal, Torre Malakoff e Rua do Observatório.
A programação especial incluiu oficinas, desfile de cosplay, artigos orientais e uma exposição sobre a trajetória do evento, que teve como tema o conceito japonês de "ikigai", relacionado ao propósito de vida.
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Participante há 17 anos, a comerciante Sarah Gomes levou ao público peças artesanais produzidas com materiais reciclados. Ela avaliou positivamente a edição. “As vendas estão melhores este ano”, afirmou.
Para o organizador Pedro Figueiredo, a comemoração buscou reunir diferentes manifestações da cultura japonesa, das tradições às expressões contemporâneas, como animes, mangás e games. Segundo ele, o público compareceu em grande número, especialmente no sábado à tarde.
A expectativa para os próximos anos é ampliar a presença do evento na cidade.
“A gente quer se integrar cada vez mais ao calendário recifense e ocupar mais espaços para oferecer experiências da cultura japonesa ao pernambucano”, projetou.
Confira imagens:
- Torii, portão tradicional, foi colocado na entrada da Praça do Arsenal | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco.
- Aulas de caligrafia japonesa | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Espaço para games atraiu jovens | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Jovens fazem cosplays em referência a animes e desenhos animados | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Sarah Gomes, comerciante na feira há 17 anos | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- Pedro Figueiredo, organizador da feira | Fotos: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco