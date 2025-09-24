A- A+

PERNAMBUCO Feira Made acontece até a próxima terça-feira (30) no Shopping RioMar Recife 16ª edição da Mostra de Arte e Design de Pernambuco reúne 60 artesãos pernambucanos e tem entrada gratuita

A 16ª Mostra de Arte e Design de Pernambuco (Made) acontece até a próxima terça-feira (30) no Piso L1 do Shopping RioMar Recife, no bairro do Pina. Com o tema “Mãos de Pernambuco, talento que nasce aqui, arte que encanta em todo lugar”, a feira reúne 60 artesãos pernambucanos e espera movimentar mais de R$ 1 milhão de reais em vendas nesta edição.

A Made traz peças manuais com a proposta de estimular o consumo consciente e valorizar o talento dos artistas locais, unindo tradição, inovação e sustentabilidade. Entre os trabalhos, é possível encontrar acessórios, vestuário, peças utilitárias, objetos de decoração, artigos infantis e mais.

“A mostra se destaca pela qualidade, criatividade e diversidade dos artesãos, que trazem a força da identidade pernambucana em cada detalhe das peças apresentadas.” afirma Tacy Pontual, designer, artesã e organizadora da feira. A Made já se firmou como uma das principais vitrines do artesanato e design autoral do estado.

A entrada é gratuita e a feira segue o horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, é aberta das 9h às 22h; já aos domingos, acontece das 12h às 20h.

Confira os expositores que estão na 16ª edição da Made Pernambuco:

Acessórios Ramifica, Adrianne Barros Design, AJ Dengo da Mamãe, Aline Cerâmica Criativa, Anas Acessórios, Arnaldo Lopes, Arterial, AS Home, Ateliana, Ateliê Marize França, Ateliê Wood PE, Atelier Fernanda Pinto, Atelier Marcelo Tavares, Baudoin Design, Bolsas B Up, Brinqueco, Cabrera, Cláudia Couto, Cláudia Pontual Arte Design, Cotidianas, Cristine de Holanda, Dona Chica, D’Unir, Essa Sujeita, Fadamadrinha, FAG Bolsas, Fátima Nunes, Graça Falcão, Grão de Argila, Honorato Ateliê, Jailson Marcos, JP Design, Kefi, Lauz, Lavandalma, Leandro Loureiro, Léo Pinheiro Atelier, Lú Pontual, Luz de Girassol, Mestre Nena/Cerâmica do Cabo, Monan Pots Claudio Neves, Oficina de Formas, Omaia, Palmeiral, Panos e Cores, Pau & Corda, Paulette Maranhão, Petit Poá, Praiana, Retalhos de Ana, Ronaldo Fonseca, Simone Andrade, Simone Maior Arte, Tacy Pontual, TCCouros, Tramandoarte Atelier, Umbucajá, Vile Decor, Xô Preguiça, Xodó Ateliê Arthur Lemos e Zezinho Neto.

SERVIÇO:

16ª edição da feira Made

Local: Shopping Riomar Recife – Av. República do Líbano, 251, Pina – Recife/PE

Quando: 17 a 30 de setembro de 2025

Horário: segunda a sábado: 9h às 22h, aos domingos: 12h às 21h

Entrada: gratuita

Informações: @madepernambuco

