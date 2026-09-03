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CULTURA Feira Maré Cultural reúne artesanato, música e gastronomia no Recife a partir deste sábado (5) Evento gratuito acontece até a próxima segunda-feira (7), no Segundo Jardim, durante o feriadão

O Segundo Jardim, na orla de Boa Viagem, recebe a partir deste sábado (5) a 13ª edição da Feira Maré Cultural, promovida pela prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer. O evento encerra na próxima segunda-feira (7).

A programação gratuita reúne artesanato, música, gastronomia, oficinas e atividades para crianças.

Ao longo dos três dias, artesãos, artistas, empreendedores da economia criativa e produtores culturais de 19 municípios pernambucanos participam da feira.

Entre as cidades estão Caruaru, Bezerros, Buíque, Garanhuns, Gravatá, Igarassu, Itamaracá, Olinda, Tracunhaém e Recife.

Quem passar pelo local poderá conhecer e comprar peças produzidas por artesãos do estado, com diferentes técnicas e referências culturais.

A programação também terá apresentações musicais e um espaço voltado para o público infantil, com atividades de lazer, recreação e manifestações artísticas.

No sábado, a feira funciona das 12h às 19h. No domingo (6) e na segunda-feira, feriado nacional de 7 de Setembro, o funcionamento será das 10h às 19h.

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