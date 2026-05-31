"Maré Cultural": feira movimenta Parque da Tamarineira neste domingo (31)

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Acontece neste domingo (31), a 9ª edição da Feira Maré Cultural, com artesanato, gastronomia e apresentações culturais aos visitantes do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

O evento, realizado pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Turismo e Lazer, segue até as 19h e o acesso é gratuito.

Entre os expositores estão artesãos de diversas cidades de Pernambuco.



Além de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, artistas de Tracunhaém, Buíque, Gravatá, Pesqueira, Carpina, Igarassu, Camaragibe, Tacaratu, Poção, Sertânia, Itamaracá e Sirinhaém também participam da feira.

Bordado à mão

O artesão Luiz Severino da Silva, veio de Tracunhaém, na Zona da Mata Norte, para expor na feira. Pedreiro no dia a dia, há 15 anos ele confecciona adereços de maracatu. Bordando à mão cada peça.

“Quando largo do serviço de pedreiro, chega em casa e mesmo cansado tomo café, me sento e coloco uma gola em cima da mesa. Penso um pouco em como fazer, peço a Jesus e a Deus um encaminhamento e me concentro”, contou o artesão.

Uma peça infantil leva cerca de 15 dias para ser produzida, já a adulta pode levar até dois meses para ser finalizada.

Apesar do talento e dedicação, Luiz Severino só começou a ter a oportunidade de expor o seu trabalho em feiras há cerca de dois meses, graças ao apoio da Prefeitura de Tracunhaém.

“Se a gente não sair de casa para mostrar o nosso trabalho, ainda mais para longe, a vida fica meio complicada. Para ser sincero, faz dois meses que exponho. Antes, eu nunca tive a oportunidade. E agradeço muito, primeiramente Jesus e a Deus”, declarou Luiz.



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Ações

A Feira Maré Cultural conta, ainda, com ações institucionais e serviços gratuitos, a exemplo de atividades de arte-educação, promovidas pela Rede Compaz, ações da "Bebeteca" e o serviço “Pegue e Leve” da Biblioteca pela Paz.

No polo infantil, a Cia Brincantes de Circo oferece atividades para os pequenos.



A Feira conta também com apresentações culturais, incluindo shows de DJ Moving Sax, Flávia Reis e Banda Feiticeiros, e com o projeto Bike sem Barreiras, da Uninassau.

SERVIÇO

9ª Edição Feira Maré Cultural

Quando: neste domingo (31)

Onde: Parque da Tamarineira, Zona Norte da cidade

Acesso gratuito

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