Recife Feira Mística chega às ruas do Recife neste domingo (10) Com leitura de oráculos e previsões para 2024, praça na Madalena recebe sétima edição do evento

Para os amantes do misticismo, a Praça Eça de Queiroz, na Madalena, Zona Oeste do Recife, recebe, neste domingo (10), quatro profissionais capacitados para dar previsões assertivas sobre 2024. A Feira Mistica, que é uma das pioneiras no Estado em trazer a leitura dos oráculos para eventos, chega a sua sétima edição.

Aberto ao público em geral, o evento vai das 10h às 20h e oferece, além da leitura dos oráculos, atendimentos com Runas da Bruxa, Tarot, Baralho Cigano, Baralho das Bruxas e das Deusas, Cartas Xamânicas, Oráculo das Intenções, entre outros. Em média, o preço da consulta é em torno de R$ 60.

Ao todo, a feira reúne mais de 30 empreendedores diretamente, além de cerca de 50 marcas em uma estrutura que conta com apresentações culturais, área gastronômica e produtos esotéricos, que estarão à venda..

O evento ao ar livre contará também com shows de Cibelle Alves, trazendo samba de roda; e do DJ Luke, que terá um line up dedicado à MPB.



Serviço

Feira Mística

Data: domingo (10)

Horário: das 10h às 20h

Endereço: Praça Eça de Queiroz, na Madalena

Entrada gratuita

