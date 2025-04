Feira na Laje leva criatividade e empreendedorismo ao Parque Santana

A- A+

A Feira na Laje desembarca no Parque Santana, na zona norte do Recife, para uma edição que promete movimentar o cenário da economia criativa local. O evento ocorrerá aos sábados e domingos ao longo do mês de abril, nos dias 6, 13, 19, 20 e 27, sempre das 10h às 19h.

A iniciativa faz parte dos projetos desenvolvidos pela concessionária Viva Parques, responsável pela administração do espaço, que busca promover cultura, esporte e entretenimento para os frequentadores dos parques sob sua gestão.

Criada em 2018, a Feira na Laje é um evento itinerante que fomenta o comércio local e a valorização do trabalho autoral de artistas e marcas independentes do Nordeste. Nesta edição, o público encontrará uma diversidade de expositores com moda autoral, peças de decoração, artes gráficas, brechós, plantas e gastronomia e yoga, além de skate e contação de histórias para a garotada e uma ação especial de adoção de pets.

Com mais de 60 edições realizadas em diferentes espaços – incluindo ruas, praças, museus e locais privados – a Feira na Laje já apoiou mais de 150 projetos e consolidou-se como uma plataforma de fortalecimento para artistas e empreendedores criativos. Em 2020, lançou também sua loja colaborativa, que segue ativa e reúne mais de 50 marcas e artistas de Pernambuco.

Serviço:

Domingos: 6, 13, 20 e 27 de abril

Sábado: 19 de abril

Horário: Das 10h às 19h

Local: Parque Santana

Entrada gratuita.

Instagram: @parquesantanaoficial / @feiranalaje

