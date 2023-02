Feirantes fecham trecho de avenida para protestar contra mudança de local em Jaboatão

A- A+

Feirantes que atuam nas proximidades do Mercado de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, fecharam trecho da avenida Agamenon Magalhães, diante do centro comercial, na manhã desta segunda-feira (27).

Eles reclamam de uma mudança de local feita pela prefeitura nos últimos dias. Os profissionais atuavam próximo à pista e foram realocados para dentro da feira pública.

O grupo ateou fogo em pneus para interditar o trecho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou equipe ao local para atuar na contenção das chamas.

Em nota, a Prefeitura de Jaboatão disse que "estranha a realização do protesto desta segunda-feira por um pequeno grupo" e que a maioria dos presentes na manifestação "já está devidamente contemplada com pontos de comércio dentro do Mercado de Cavaleiro, agora com tudo formalizado".

"Além das benfeitorias no mercado, a prefeitura está atendendo, de forma legal e social, os comerciantes que atuam informalmente nas ruas do entorno do centro comercial. Estão sendo disponibilizados mais de 400 pontos para acomodar tanto os permissionários quanto os informais", disse a gestao municipal, por meio de nota.



A prefeitura também disse que procedeu com o reordenamento das ruas para melhorar o fluxo de veículos e pedestres. A reforma do mercado está na fase final.

Veja também

PELA INTERNET "Ouro líquido": mães na Inglaterra vendem leite materno para adultos como "superalimento"