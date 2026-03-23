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Bem Estar Felca faz estreia no Fantástico e fala sobre ansiedade social Abertura trouxe relatos de algumas pessoas a respeito do tema

Felca, youtuber conhecido por seu vídeo sobre "adultização" que viralizou em 2025, fez sua estreia no Fantástico neste domingo, 22. O quadro Sobre Nós misturou momentos de encenação com outros de conversas reais para abordar o tema da "ansiedade social" em seu primeiro episódio.

A abertura trouxe relatos de algumas pessoas a respeito do tema. Em seguida, Felca apareceu em um ambiente completamente branco, cercado por diversos atores.

Tanto o cenário do ambiente, com cadeiras e mesas, como as interações das pessoas, iam mudando conforme o que era dito pelo influenciador. A ideia era retratar o que se passa na cabeça de uma pessoa ansiosa.

Felca entrevistou um especialista no tema, o psiquiatra e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP) Álvaro Cabral Araújo.

Na conversa, fez perguntas simples, como "Por que esse sentimento existe?", "O remédio ajuda?", "É o fim do mundo, como a minha cabeça diz que é?" ou comentários como "Eu me sinto um pouco um alienígena, às vezes".

Após os esclarecimentos feitos pelo psiquiatra, Felca, em nova encenação, como se estivesse em uma festa, mas falando diretamente à câmera, explicou sobre "Spotlight Effect" - algo como efeito do holofote, em português -, um fenômeno psicológico em que a pessoa superestimam o quanto as outras reparam nelas.

Ansiedade social

É importante destacar que o transtorno de ansiedade social não deve ser confundido com timidez. Há cinco pontos essenciais para entender o tema:

- Apreensão em relação ao outro;

- Evitação;

- Sintomas físicos, como suor, tremores, boca seca e falta de ar;

- Comorbidades, como depressão ou uso de substâncias;

- Tratamento, como terapia cognitivo-comportamental ou medicações.

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