FELCA Felca: polícia prende em Pernambuco homem suspeito de ameaçar youtuber que denunciou adultização Suspeito foi preso em casa, em Olinda

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, em Pernambuco, um homem suspeito de fazer ameaças contra o influenciador Felipe Bressanim Pereira, popularmente conhecido como Felca, que trouxe à tona denúncias contra adultização, em um vídeo publicado no YouTube. Essa captura foi realizada na manhã desta segunda-feira (25).

Junto à Polícia Civil de Pernambuco, a corporação cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão temporária em investigação que apura crimes de ameaça, perseguição e associação criminosa praticados em ambiente virtual, em dois endereços na cidade de Olinda, Região Metropolitana do Recife.

Em uma das residências, o investigado foi localizado e preso. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro indivíduo, que também foi conduzido à delegacia por estar em situação de flagrante delito. Durante a ação, os policiais encontraram o computador do alvo em uso, acessando a plataforma ‘Polícia Ágil’, da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Com a palavra, a SSP

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma que as investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis.

O que diz a PCPE?

Procurada, a Polícia Civil de Pernambuco ainda não se pronunciou sobre o caso.

Felca havia falado sobre ameaças

Em recente entrevista ao jornalístico Fantástico, da TV Globo, Felca disse ter recebido ameaças de morte, desde a repercussão que tomou conta das esferas do poder. O mesmo também aconteceu com pessoas do convívio dele. A Polícia Civil de São Paulo está investigando essas intimidações.

“Eu mantenho a cautela, mas estou fazendo algo mais importante do que eu. Desculpa, mas eu não vou conseguir parar”, destacou.

Adultização

A discussão mobilizada pelo vídeo reviveu a tramitação de um projeto de lei sobre o tema no Congresso. Agora, a Câmara volta a debater o projeto de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) para estabelecer regras para as plataformas no que diz respeito ao uso por crianças e adolescentes.

Veja o vídeo sobre 'adultização'

O projeto prevê que empresas do setor adotem medidas para prevenir e mitigar práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam incentivar vícios e transtornos diversos.

