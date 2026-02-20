Felca publica carta sobre cão Orelha e maus-tratos animais e pede "mudanças urgentes" ao MP
Influenciador defende que a comoção digital não pode ser o único motor para que haja investigação e punição
O influenciador Felca se manifestou publicamente sobre o caso do cão Orelha, que mobilizou as redes sociais nas últimas semanas. Em uma carta aberta publicada em seu perfil no Instagram, ele afirmou que o episódio expôs a fragilidade dos mecanismos de proteção aos animais no País.
No texto, Felca defende que a comoção digital não pode ser o único motor para que haja investigação e punição. Para ele, é necessário estruturar respostas permanentes e eficazes.
Proposta de canal exclusivo de denúncias
Entre as sugestões apresentadas, o influenciador propõe a criação de um canal específico de Disque-Denúncia voltado exclusivamente para casos de maus-tratos contra animais. Segundo ele, a centralização e especialização das denúncias poderiam agilizar apurações e reduzir a impunidade.
Leia também
• Justiça de Santa Catarina autoriza procedimento, e corpo de cão Orelha é exumado
• MPSC avalia pedir exumação do pet para esclarecer investigação
• Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha
Felca também mencionou que mais de 760 mil pessoas já assinaram uma petição na plataforma Change.org pedindo providências. De acordo com o criador de conteúdo, cada assinatura simboliza a recusa coletiva em normalizar a violência contra animais.
Pressão ao Ministério Público
Na carta, o influenciador direciona um pedido ao Ministério Público (MP) para que avalie medidas mais rápidas e estruturadas na apuração de denúncias. Ele argumenta que a ausência de respostas firmes pode estimular a repetição de crimes.
A manifestação repercutiu entre seguidores e ativistas da causa animal, que veem no posicionamento uma tentativa de ampliar o debate público e pressionar por mudanças concretas.
Natural de Londrina (Paraná), Felca ganhou notoriedade nacional após produzir um documentário sobre segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual, trabalho que inspirou a apresentação de projetos de lei na Câmara dos Deputados.