Fêmea de macaco-prego fica paraplégica após levar um tiro no Rio de Janeiro
A bala está alojada na coluna da macaquinha
Uma fêmea de macaco-prego ficou paraplégica após levar um tiro no Rio de Janeiro. Batizada de Maria, a macaquinha está com a bala ainda alojada na sua coluna e passa o dia todo deitada.
Ela foi encontrada na Zona Sul do Rio de Janeiro, na terça-feira (9), sem conseguir se movimentar. O resgate levou Maria para o Instituto Vida Livre (@institutovidalivre), que trabalha com reabilitação e soltura de fauna silvestre.
Maria está realizando exames e o tratamento necessário para que ela possa se recuperar.
Segundo o instituto, exames de imagem (ultrassonografia e radiografia) ajudaram a equipe veterinária a identificar a localização da bala. A partir daí, será avaliado qual o melhor tratamento para devolver o conforto e maior autonomia para Maria.
"Todo nosso trabalho é por sua recuperação e para garantir seu conforto", diz a publicação do instituto.
Ainda segundo o instituto, ela passa o dia deitada, recebendo aquecimento e alimentação assistida.
