Brasil

Fêmea de macaco-prego fica paraplégica após levar um tiro no Rio de Janeiro

A bala está alojada na coluna da macaquinha

A fêmea de macaco-prego fica deitada o dia todo, pois perdeu o movimento das pernasA fêmea de macaco-prego fica deitada o dia todo, pois perdeu o movimento das pernas - Foto: Instituto Vida Livre/Reprodução

Uma fêmea de macaco-prego ficou paraplégica após levar um tiro no Rio de Janeiro. Batizada de Maria, a macaquinha está com a bala ainda alojada na sua coluna e passa o dia todo deitada. 

Ela foi encontrada na Zona Sul do Rio de Janeiro, na terça-feira (9), sem conseguir se movimentar. O resgate levou Maria para o Instituto Vida Livre (@institutovidalivre), que trabalha com reabilitação e soltura de fauna silvestre. 

Maria está realizando exames e o tratamento necessário para que ela possa se recuperar. 

Segundo o instituto, exames de imagem (ultrassonografia e radiografia) ajudaram a equipe veterinária a identificar a localização da bala. A partir daí, será avaliado qual o melhor tratamento para devolver o conforto e maior autonomia para Maria. 

"Todo nosso trabalho é por sua recuperação e para garantir seu conforto", diz a publicação do instituto. 

Ainda segundo o instituto, ela passa o dia deitada, recebendo aquecimento e alimentação assistida. 

Confira:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Instituto Vida Livre (@institutovidalivre)

