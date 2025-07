Agreste: homem acusado de matar companheira por asfixia e facada será levado a júri popular

A- A+

Acusado de matar a companheira por meio de asfixia e golpe de faca em 14 de janeiro deste ano, o réu Ivanildo Lima da Silva vai a júri popular nesta terça-feira (29). O crime aconteceu na cidade de Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o júri será realizado na Câmara Municipal, a partir das 9h, sob a presidência do juiz substituto Lucas do Monte Silva.

O caso será julgado como feminicídio, crime com penas previstas de 20 a 40 anos de prisão.

Ministério Público e defesa do acusado não indicaram testemunhas para serem ouvidas no julgamento e, após a definição dos sete jurados no conselho de sentença, explica o TJPE, haverá interrogatório do réu.

Ivanildo Lima da Silva, conhecido como "Guiga", poderá, inclusive, permanecer em silêncio durante a sessão. Depois disso, será feita a fase de debate entre acusação e defesa.

Réu confessou crime

Denúncia oferecida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) mostra que o réu teria praticado o feminicídio por meio cruel e sem dar chance de defesa à vítima. A mulher foi morta asfixiada e esfaqueada em sua própria residência.

"Guiga" chegou a fugir logo após cometer o crime, mas foi encontrado pela Polícia Militar em região de difícil acesso.

"Durante a instrução processual que ocorreu nos meses seguintes, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio em seu interrogatório, embora tenha confessado na fase da investigação policial", disse o TJPE, por meio de nota, ao ressaltar que o julgamento ocorre pouco mais de seis meses após o crime.

