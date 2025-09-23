A- A+

AGRESTE Feminicídio em Caruaru: mulher é morta com cerca de 60 facadas; suspeito é preso em flagrante Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como feminicídio. Corpo da jovem foi achado em apartamento

Uma mulher de 20 anos foi assassinada com cerca de 60 facadas na madrugada de segunda-feira (22) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O suspeito do crime, de 24 anos, foi preso após ser localizado por policiais. Ainda não há detalhes sobre a ligação dele com a vítima.

A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso como feminicídio. O corpo da jovem foi encontrado dentro de um apartamento, no bairro de Pinheirópolis.

O perito Ricardo Souza afirmou, em entrevista ao portal CNF, que as lesões provocadas pelas facadas se concentravam na região da cabeça da mulher.

"Ao realizar a perícia, verificamos que a vítima apresentava pelo menos 60 golpes provocados por arma branca, mais especificamente uma faca. As lesões ficaram concentradas principalmente na região anterior do pescoço", afirmou o perito.

O suspeito de cometer o crime foi conduzido à 19ª Delegacia de Homicídios. Em nota, a Polícia Civil informou que ele ficará à disposição da Justiça.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Veja também