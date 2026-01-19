Feminicídio: mulher é morta pelo companheiro no Agreste; suspeito é preso após tentar fugir

A- A+

Um caso de feminicídio foi registrado nesse domingo (18), no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.



Uma mulher de 58 anos, identificada apenas como Lia, foi morta a golpes de arma branca em uma residência na Rua José Severino. O suspeito do crime, segundo a polícia, é o companheiro da vítima, que foi preso.



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que agentes do 22º BPM atenderam a ocorrência após receberem denúncia de populares.



"No local, foi encontrado um homem com vestes sujas de sangue tentando fugir, enquanto uma mulher estava em óbito dentro da residência", relatou a corporação.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso. Ele chegou a ser levado a uma unidade de saúde por apresentar lesão no pescoço e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que o homem foi autuado pelo feminicídio de sua companheira.



Nas redes sociais, o prefeito de João Alfredo, Zé Martins, lamentou a morte de Lia e se solidarizou com familiares e amigos.



"Dona Lia teve sua vida interrompida de forma brutal, em um ato de feminicídio que fere não apenas uma família, mas toda a nossa comunidade. Nenhuma violência contra a mulher pode ser naturalizada ou silenciada. Me solidarizo com os familiares, amigos e todos que sofrem com essa perda irreparável", diz a nota.

