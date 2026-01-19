Feminicídio: mulher é morta pelo companheiro no Agreste; suspeito é preso após tentar fugir
Cometido com arma branca, crime aconteceu em uma residência na Rua José Severino, em João Alfredo
Um caso de feminicídio foi registrado nesse domingo (18), no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.
Uma mulher de 58 anos, identificada apenas como Lia, foi morta a golpes de arma branca em uma residência na Rua José Severino. O suspeito do crime, segundo a polícia, é o companheiro da vítima, que foi preso.
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que agentes do 22º BPM atenderam a ocorrência após receberem denúncia de populares.
"No local, foi encontrado um homem com vestes sujas de sangue tentando fugir, enquanto uma mulher estava em óbito dentro da residência", relatou a corporação.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso. Ele chegou a ser levado a uma unidade de saúde por apresentar lesão no pescoço e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que o homem foi autuado pelo feminicídio de sua companheira.
Nas redes sociais, o prefeito de João Alfredo, Zé Martins, lamentou a morte de Lia e se solidarizou com familiares e amigos.
"Dona Lia teve sua vida interrompida de forma brutal, em um ato de feminicídio que fere não apenas uma família, mas toda a nossa comunidade. Nenhuma violência contra a mulher pode ser naturalizada ou silenciada. Me solidarizo com os familiares, amigos e todos que sofrem com essa perda irreparável", diz a nota.