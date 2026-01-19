Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Feminicídio: mulher é morta pelo companheiro no Agreste; suspeito é preso após tentar fugir

Cometido com arma branca, crime aconteceu em uma residência na Rua José Severino, em João Alfredo

Reportar Erro
Lia foi morta pelo companheiro, a golpes de arma branca, em João AlfredoLia foi morta pelo companheiro, a golpes de arma branca, em João Alfredo - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um caso de feminicídio foi registrado nesse domingo (18), no município de João Alfredo, no Agreste de Pernambuco.

Uma mulher de 58 anos, identificada apenas como Lia, foi morta a golpes de arma branca em uma residência na Rua José Severino. O suspeito do crime, segundo a polícia, é o companheiro da vítima, que foi preso.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que agentes do 22º BPM atenderam a ocorrência após receberem denúncia de populares.

"No local, foi encontrado um homem com vestes sujas de sangue tentando fugir, enquanto uma mulher estava em óbito dentro da residência", relatou a corporação.

Leia também

• Prévia carnavalesca em Olinda registra confusão generalizada; homem é baleado

• Linhas de ônibus sofrem mudanças para a montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada

• Recife: prévia no bairro da Várzea tem briga de grupos e 20 pessoas terminam detidas

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso. Ele chegou a ser levado a uma unidade de saúde por apresentar lesão no pescoço e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que o homem foi autuado pelo feminicídio de sua companheira.

Nas redes sociais, o prefeito de João Alfredo, Zé Martins, lamentou a morte de Lia e se solidarizou com familiares e amigos.

"Dona Lia teve sua vida interrompida de forma brutal, em um ato de feminicídio que fere não apenas uma família, mas toda a nossa comunidade. Nenhuma violência contra a mulher pode ser naturalizada ou silenciada. Me solidarizo com os familiares, amigos e todos que sofrem com essa perda irreparável", diz a nota.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Zé Martins (@zemartinsoficial)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter