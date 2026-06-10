Feminicídio em São Lourenço: convivência do casal era marcada por desentendimentos

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O feminicídio que vitimou a dona de casa Juliana Francisca da Silva, de 39 anos, aconteceu por volta de 1h50 desta quarta-feira (10), entre os bairros Capibaribe e Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O suspeito de ter cometido o crime é o ex-marido dela, Marcelo Ramos de Souza, 42.

Segundo informações policiais, ele desferiu facadas que atingiram os seios, braços, mãos e rosto da vítima. Esse assassinato aconteceu na frente das três filhas do casal, de 2, 4 e 6 anos. Um vizinho que tentou conter Marcelo também ficou ferido. Ele está internado no Hospital da Restauração, no Derby, Centro do Recife. A unidade de saúde informou que ele segue estável.

Uma pessoa próxima ao ex-casal, que preferiu não se identificar, conversou com a Folha de Pernambuco e alegou eles estavam juntos há cerca de oito anos, mas nos últimos meses a relação deles ficou conturbada. A fonte diz que soube de desentendimentos frequentes.

"Eu os conheço há muitos anos. Nunca presenciei violência da parte dele com ela, mas, de uns meses para cá, o relacionamento dos dois começou a se conturbar. Não sei detalhar o porquê, mas tinha briga, discussão e agressão Depois eles faziam as pazes e ficavam 'de boa', até acontecer isso que ocorreu pela madrugada. Não foi sempre assim, mas piorou nos últimos quatro meses", detalha.

"Ela era dona de casa. Por ter criança pequena, não trabalhava fora. Dependia do Bolsa Família. Já ele trabalhava, mas deixou o emprego ontem [terça, 9]. Também não sei o porquê", complementa.

Como tudo aconteceu?

A polícia foi acionada por volta das 3h15 para atender a ocorrência. De acordo com vizinhos, Juliana tentava romper o relacionamento que mantinha com Marcelo Ramos, mas não conseguia. Ele não aceitava o fim. Na última terça-feira (9), ele teria ido à residência onde ela morava para tentar matá-la enforcada, mas não conseguiu.

Os vizinhos tentaram linchá-lo, mas ela abriu a porta da residência para protegê-lo. Foi quando uma briga aconteceu entre os dois, no interior do imóvel, e ele desferiu os golpes de faca contra ela. Um homem de 23 anos tentou separar Juliana e Marcelo, mas não conseguiu e ainda acabou ficando ferido com uma facada. Já o autor, ao tentar fugir, levou uma paulada.

Marcelo fugiu para casa da filha mais velha, em Nova Tiúma, também em São Lourenço da Mata, mas ela o entregou à polícia. De imediato, após ser capturado por agentes do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fica no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Investigações

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que quando os agentes chegaram ao local, a vítima já se encontrava sem vida. Ainda segundo a corporação, a 10ª Delegacia de Homicídios está à frente das investigações, que seguem até o esclarecimento do caso.



Sepultamento

O corpo da vítima foi liberado do Instituto de Medicina Legal (IML) ainda na manhã desta quarta e o enterro de Juliana Francisca da Silva está previsto para acontecer à tarde, em Barra de Sirinhaém.

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