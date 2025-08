A- A+

São Lourenço da Mata Feminicídio em São Lourenço da Mata: mulher foi morta pelo ex-marido com 27 facadas, diz polícia Feminicida foi preso nesta terça-feira (5), após ser entregue à polícia por parentes

Foram 27 facadas que tiraram a vida da manicure Rebeca Vicente, de 32 anos, no último dia 29 de julho, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A informação foi repassada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (5), horas após a prisão do suspeito de ter cometido esse feminicídio. Ele é Tiago Felipe de Santana, de 35 anos. Foi encontrado mais cedo por familiares que o entregaram à polícia.

Tiago foi preso no início da manhã | Foto: Cortesia

Segundo o delegado Joel Venâncio, gestor da Delegacia Seccional de São Lourenço da Mata, diversas ações foram empenhadas para tentar achá-lo. A tia dele o convenceu a se render às equipes policiais. Não houve resistência por parte dele.

"Vínhamos fazendo esse trabalho em várias frentes. Ele disse [em depoimento] que estava escondido na mata e que não tinha rumo ou abrigo. Disse ainda que ficava voltando à casa de familiares em busca de auxílio. Mas os familiares não queriam ajudá-lo a se esconder. Pelo contrário, os familiares não queriam ajudá-lo. Queriam a todo tempo que ele se entregasse à polícia para arcar com a responsabilidade pelo que ele fez”, declarou Venâncio.

Desde que cometeu o crime, Tiago se alimentava das frutas que ficam perto dessa mata. Mas percebeu que o cerco estava se fechando e em breve seria preso. Foi isso, segundo o delegado, que o fez procurar a tia.

“Essa tia o aconselhou, enquanto fazia contato conosco para que a gente rapidamente pudesse efetuar a prisão, antes que ele mudasse de opinião. Ele mudava muito. Hora dizia que queria se matar, hora dizia que mataria outras pessoas que tentassem prendê-lo. Desse modo, a gente pôde efetuar a prisão que é muito importante, porque este foi um crime muito grave e crimes dessa natureza não ficarão impunes”, complementou.

Separado há quase 2 meses, Tiago disse à polícia que mantinha contato com a ex, nutrindo a esperança de reatar o relacionamento que durou 15 anos. Ela não queria. O homem passou a desconfiar de que ela tivesse um novo namorado. Não aceitava perdê-la, chegando ainda a dizer a familiares que iria matá-la.

“A ponto de a mãe dele ligar para a vítima, aconselhando que ela tivesse muito cuidado por conta dessa situação. Tanto é que ele consumou. Aproveitou o momento que a vítima terminou um último atendimento. Ele entrou de surpresa e iniciou as agressões até levá-la à morte”, frisou, complementando ainda que Tiago alega ter tido um surto durante a execução do feminicídio.

O feminicida ficará no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife. A detenção tem prazo inicial de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Logo após, será solicitada a prisão preventiva dele, dada a gravidade do crime.

Relembre o caso

O crime aconteceu na terça-feira (28) passada. Mas, um dia antes de cometer o feminicídio, no domingo, Tiago teria pregado numa igreja evangélica, em Capibaribe, que Deus restauraria o casamento dele com a vítima. Mas às 21h38 do outro dia, ele acabara por ceifar a vida da ex-companheira.

Pessoas próximas à família dizem que Tiago não aceitava o fim do relacionamento que durou 15 anos e havia sido rompido há um mês. Era uma convivência difícil. Um casamento configurado como abusivo e marcado por agressões. O casal deixa um filho de 10 anos.

Estatísticas de violência contra a mulher no Brasil

De acordo com o Mapa da Segurança Pública, levantado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, quatro mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil. Em 2023, o país teve 1.449 vítimas desse tipo de crime. Já em 2024, a quantidade subiu para 1.459. O acréscimo é de 0,69%.

Em Pernambuco

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), Pernambuco fechou 2024 com o maior índice de vítimas de violência doméstica e familiar do sexo feminino por região. Foram 54.222 ocorrências, sendo 9.811 no Recife, 16.590 na Região Metropolitana e 27.821 no Interior.



Veja o comparativo aos últimos dez anos

2014: 32.875 casos

2015: 30.347 casos

2016: 31.525 casos

2017: 33.448 casos

2018: 40.248 casos

2019: 40.248 casos

2020: 41.071 casos

2021: 41.530 casos

2022: 43.838 casos

2023: 52.375 casos

2024: 54.222 casos

De janeiro a junho de 2025, a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da SDS registrou 48 casos de feminicídio. No mesmo período de 2024, foram registrados 42 casos em todo o estado.

Sinais de um relacionamento abusivo

Ciúme excessivo;

Atos de controle sobre o corpo da mulher, vestimentas, bens e dinheiro;

Atos de vigilância;

Isolamento social e/ou familiar;

Atitudes que a impeçam de trabalhar, estudar ou de buscar assistência médica;

Humilhação;

Diminuição da autoestima;

Explosões de raiva incontroláveis;

Ameaças contra a vítima, familiares, pessoas próximas ou até mesmo animais.

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

