MUNDO Feminicídio: homem ataca com faca e mata duas mulheres em universidade no México Somente em 2023 foram cometidos 852 feminicídios, segundo dados oficiais do país

Um homem assassinou, nessa quarta-feira, duas mulheres com uma faca dentro de uma universidade na cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco, no oeste do México, informaram as autoridades locais.

O promotor estadual, Luis Joaquín Méndez, informou que um homem de aproximadamente 20 anos assassinou duas mulheres da área administrativa da Universidade Tecnológica de Guadalajara (UTEG), sem que o motivo fosse conhecido até o momento.

“Temos duas mulheres mortas, um homem que também ficou ferido”, disse o promotor. “Não há motivo, não há motivo aparente, esse sujeito parece chegar e atacar sem motivo ou causa aparente, a agressão é direta contra as primeiras pessoas que vê”.

O funcionário disse que o agressor foi detido pela polícia. Acrescentou que no local foram encontrados uma faca e um pequeno machado com os quais o homem quebrou várias janelas da universidade.

Méndez disse ainda que está sendo investigada a relação do agressor com uma mulher que foi encontrada morta em um hotel no mesmo dia.





Posteriormente, a universidade emitiu um comunicado condenando a violência contra seus funcionários.

“O Centro Universitário UTEG condena enfaticamente o que aconteceu hoje e estende as nossas mais sinceras condolências às famílias dos nossos colaboradores”, disse ele.

O ataque ocorre dois dias depois da realização de grandes marchas no país por ocasião do Dia Internacional da Mulher, nas quais foi denunciada a violência sexista no país.

O México enfrenta sérios problemas de violência de gênero. Só em 2023, foram cometidos 852 feminicídios, segundo dados oficiais.

