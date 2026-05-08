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Sertão Feminicídio: homem de 35 anos é preso suspeito de matar companheira em Petrolina Crime ocorreu em uma residência no bairro Quati I, onde a vítima, de 46 anos, foi encontrada sem vida

Um homem de 35 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (7) suspeito de matar a companheira em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O crime ocorreu em uma residência no bairro Quati I, onde a vítima, de 46 anos, foi encontrada sem vida.



Em nota, a Polícia Militar destacou que foi acionada ao local e, em apoio ao Samu, foi constatado o óbido da mulher.



"O principal suspeito possuía mandado de prisão em aberto por agressão contra uma ex-companheira, registrada em 2023, na Comarca de Petrolina. Por volta das 20h, ele foi localizado e preso no bairro Ouro Preto, em Petrolina", informou a PM.



A corporação também localizou e deteve duas pessoas suspeitas de auxiliarem na fuga do homem.

A Polícia Civil informou que a prisão do suspeito foi registrada por meio da 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina.

O homem foi autuado por feminicídio consumado e conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.



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