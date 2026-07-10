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AGRESTE Feminicídio: homem de 75 anos é preso suspeito de matar jovem em Capoeiras Idoso, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante nessa quinta-feira (9), por feminicídio

Um homem de 75 anos foi preso suspeito de matar uma jovem de 26 anos, morta no município de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (8).



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o idoso, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante nessa quinta-feira (9), por feminicídio.



A prisão foi registrada por meio da 142ª Delegacia de Capoeiras.



"Após a aplicação das medidas administrativas, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a PCPE.

Na última quarta (8), a vítima, Rafaela Gonçalves da Silva, foi encontrada morta com perfurações de arma de fogo, em uma residência na cidade de Capoeiras.

Crime aconteceu na quarta-feira (8), em uma residência em Capoeiras | Foto: Redes Sociais/Reprodução

As diligências foram iniciadas em busca do suspeito localizado um dia após o crime.



As circunstâncias e a motivação do crime não foram detalhadas. A PCPE também não confirmou se o homem mantinha relacionamento com a mulher morta.

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