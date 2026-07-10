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Feminicídio: homem de 75 anos é preso suspeito de matar jovem em Capoeiras

Idoso, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante nessa quinta-feira (9), por feminicídio

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Feminicídio foi registrado por meio da Delegacia de CapoeirasFeminicídio foi registrado por meio da Delegacia de Capoeiras - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 75 anos foi preso suspeito de matar uma jovem de 26 anos, morta no município de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (8). 

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o idoso, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante nessa quinta-feira (9), por feminicídio.

A prisão foi registrada por meio da 142ª Delegacia de Capoeiras. 

"Após a aplicação das medidas administrativas, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a PCPE.

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Na última quarta (8), a vítima, Rafaela Gonçalves da Silva, foi encontrada morta com perfurações de arma de fogo, em uma residência na cidade de Capoeiras.

Rafaela Gonçalves da Silva foi encontrada morta com perfurações de arma de fogoCrime aconteceu na quarta-feira (8), em uma residência em Capoeiras | Foto: Redes Sociais/Reprodução

As diligências foram iniciadas em busca do suspeito localizado um dia após o crime.

As circunstâncias e a motivação do crime não foram detalhadas. A PCPE também não confirmou se o homem mantinha relacionamento com a mulher morta.

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