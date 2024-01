A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu um homem suspeito de feminicídio após matar a tiros a a ex-namorada dele, Thywindice Gomes dos Santos, no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, em dezembro do ano passado. O indivíduo foi preso na última sexta-feira (19) na cidade de Campina Grande (PB), hospedado na casa da mãe.

De acordo com a polícia, os vizinhos relataram que ouviam muitas discussões que partiam do casal e que, na noite do crime, uma pessoa foi vista saindo com manchas de sangue do local.



"Pelo que ouvimos, eles brigavam muito toda vez que ela tentava terminar o relacionamento com ele, que durou cerca de um mês. Os vizinhos também ouviram disparos no local. Nós suspeitamos que esse homem visto saindo da casa foi o nosso suspeito, que teria fugido prontamente para a Paraíba. A vítima moreu com um tiro no rosto", disse o delegado da 3ª Delegacia de Homicídios, Caio Wagner.

"No momento da prisão, ele chegou a confessar parcialmente o crime, mas negou algumas coisas. Na sua versão, ele informou que o disparo não foi intencional, foi sem querer. Ele também disse que se desfez da arma, a vendeu onde a adquiriu, e que fugiu para a Paraíba para fugir do ex-namorado da vítima, que, segundo ele, o estava ameaçando, dizendo que ele cometeu crime de feminicídio", explicou o delegado da 3ª Delegacia de Homicídios, Cley Anderson de Queiroz.

As investigações também apontam para o envolvimento do suspeito em outro crime. Segundo a PCPE, há uma denúncia de que, após matar a namorada, o homem teria tentado assassinar o ex-companheiro de Thywindice. De acordo com a vítima, que já prestou depoimento, ele teria sido baleado pelo indivíduo, em região não informada.

"O que suspeitamos é que o suspeito chegou em casa e viu a namorada com o ex-companheiro. Após discutir e matar a namorada, por residirem perto, acreditamos que ele saiu da casa para efetuar esse disparo no ex-companheiro da vítima, que não se lesionou gravemente. Mas isso ainda não foi comprovado e segue sob investigação. O suspeito não confessou esse crime, apenas o assassinato da namorada", explicou Cley Anderson de Queiroz.

O homem segue detido na Paraíba e aguarda por uma determinação judicial para ser transferido para Pernambuco. Ele responde pelo crime de feminicídio.

