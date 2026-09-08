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São José da Coroa Grande Feminicídio: homem é preso suspeito de matar a companheira com golpes de arma branca Caso aconteceu no Engenho Manguinhos, na zona rural de São José da Coroa Grande

Um homem de 56 anos foi preso por feminicídio consumado suspeito de matar a companheira, uma mulher de 49 anos, a golpes de arma branca.



O caso aconteceu no Engenho Manguinhos, na zona rural de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, na madrugada do domingo (6).



A Polícia Civil de Pernambuco informou que autuou o suspeito em flagrante delito por meio da 13ª Delegacia Seccional de Palmares.

Os nomes da vítima e do suspeito não foram informados.



"Após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a corporação.

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