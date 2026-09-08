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São José da Coroa Grande

Feminicídio: homem é preso suspeito de matar a companheira com golpes de arma branca

Caso aconteceu no Engenho Manguinhos, na zona rural de São José da Coroa Grande

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Polícia Civil de Pernambuco informou que autuou o suspeito em flagrante delito por meio da 13ª Delegacia Seccional de Palmares Polícia Civil de Pernambuco informou que autuou o suspeito em flagrante delito por meio da 13ª Delegacia Seccional de Palmares - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 56 anos foi preso por feminicídio consumado suspeito de matar a companheira, uma mulher de 49 anos, a golpes de arma branca.

O caso aconteceu no Engenho Manguinhos, na zona rural de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco, na madrugada do domingo (6).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que autuou o suspeito em flagrante delito por meio da 13ª Delegacia Seccional de Palmares.

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Os nomes da vítima e do suspeito não foram informados.

"Após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a corporação.

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