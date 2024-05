A- A+

Região Metropolitana do Recife Feminicídio: Homem é preso suspeito de matar companheira e jogar o corpo dela em lagoa, no Cabo Suspeito foi preso nesta segunda (13) e autuado por feminicídio

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de matar a companheira e jogar o corpo dela em uma lagoa, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (13), e autuado por feminicídio.

A vítima, de 38 anos, cujo nome não foi divulgado, foi encontrada morta, em uma pequena lagoa, no Sítio Areeiro, que fica na área rural do bairro de Ponte dos Carvalhos. O crime aconteceu no domingo (12).

Após a prisão, realizada pela equipe de Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia do Cabo de Santo Agostinho. A PCPE investiga o caso.



Veja também

Enem 2024 Provas do Enem 2024 serão em 3 e 10 de novembro; confira o cronograma