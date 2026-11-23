A- A+

Agreste Feminicídio: homem é preso suspeito de matar e enterrar corpo de mulher de 29 anos em Lajedo Policiais flagraram o momento em que o suspeito, que não teve o nome divulgado, saía de uma área de vegetação aparentemente sujo de sangue

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por feminicídio suspeito de matar e enterrar o corpo de uma mulher de 29 anos na cidade de Lajedo, no Agreste de Pernambuco.



Agentes da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam uma denúncia no último sábado (21) e seguiram para averiguação.



Os policiais flagraram o momento em que o suspeito, que não teve o nome divulgado, saía de uma área de vegetação aparentemente sujo de sangue.

"Foi dada voz de prisão e ao realizarem buscas, os policiais localizaram o corpo de uma mulher, parcialmente enterrado. O suspeito foi preso e o local isolado até a chegada dos órgãos competentes", afirmou a PMPE.



A prisão foi registrada por meio da Delegacia de Garanhuns, também no Agreste. O homem foi autuado por feminicídio consumado com agressões físicas e lesões de objeto contundente em via pública, ficando à disposição da Justiça, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também