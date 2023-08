A- A+

Região Metropolitana do Recife Feminicídio: jovem de 18 anos morre após ser esfaqueada por ex-companheiro em Olinda De acordo com a PCPE, a jovem foi encontrada esfaqueada em via pública, no bairro de Águas Compridas

Uma jovem de 18 anos foi vítima de feminicídio em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, nessa quarta-feira (23). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a jovem foi encontrada esfaqueada em via pública, no bairro de Águas Compridas.



A mulher, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

"Segundo relatos de familiares, a vítima teria discutido com o autor, seu ex-companheiro, que teria desferido golpes de faca nela", afirmou a PCPE.



O suspeito teria fugido em seguida. Até o momento, ninguém foi preso.



O caso foi registrado como feminicídio consumado, pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil investiga o crime.

