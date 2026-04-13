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jaboatão dos guararapes Feminicídio: jovem é morta pelo companheiro e tem corpo esquartejado com golpes de machadinha Suspeito, de 19 anos, foi preso após ter sido denunciado pela própria mãe

Uma jovem de 18 anos foi morta e esquartejada pelo companheiro a golpes de machadinha, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O suspeito, de 19 anos, foi preso após ter sido denunciado pela própria mãe que, ao tomar conhecimento do crime cometido pelo filho, buscou à 3ª Companhia do 25º BPM e comunicou o fato ao efetivo policial.

Em nota conjunta, as Polícias Civil e Militar de Pernambuco informaram que a prisão aconteceu na tarde desse domingo (12), na residência do suspeito, que confessou o crime.

O criminoso informou que matou a jovem na última quarta-feira (8), esquartejou o corpo com o auxílio de uma machadinha e ocultou os restos mortais da vítima em diferentes locais.

Acompanhado dos policiais, o homem indicou as áreas. Parte do corpo foi encontrado em uma mala numa área de vegetação nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Curado II, em Jaboatão.

"A perícia foi realizada pelo Grupo Especializado de Perícia de Homicídios (GEPH), e os restos mortais foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML) onde passará por necropsia, na manhã desta segunda-feira (13)", afirma a nota conjunta.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco chegou a ser acionado, mas, ao chegar ao local, os restos mortais da vítima já haviam sido localizados, não sendo necessária a atuação da corporação.

Uma machadinha e a mala utilizadas na ação foram apreendidas e o suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça.

Informações iniciais apontam que o crime foi motivado por ciúmes. O caso foi registrado como feminicídio.

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