Investigação
Feminicídio: mulher de 26 anos é morta a tiros em Capoeiras, no Agreste
Vítima foi encontrada morta, com perfurações de arma de fogo, em uma residência da cidade
Uma mulher de 26 anos foi vítima de feminicídio no município de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (8).
Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), a vítima foi encontrada morta, com perfurações de arma de fogo, em uma residência da cidade.
A corporação não detalhou quem teria cometido o crime. Ninguém foi preso até o momento.
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O feminicídio foi registrado por meio da Delegacia de Capoeiras. "As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até elucidação do crime", afirmou a PCPE.