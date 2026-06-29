Mata Norte
Feminicídio: mulher de 28 anos é morta a golpes de arma branca em Ferreiros; ex-companheiro é preso
Suspeito foi localizado na cidade de Timbaúba e autuado em flagrante
Caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia de Goiana, que registrou o caso como feminicídio - Foto: Google Street View/Reprodução
Uma mulher de 28 anos foi morta com golpes de arma branca na zona rural de Ferreiros, na Mata Norte de Pernambuco, nesse domingo (28).
O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, um homem de 30 anos, que foi preso por feminicídio.
O caso foi registrado pela Polícia Civil do estado (PCPE), por meio da 11ª Delegacia de Goiana.
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Segundo a corporação, o suspeito foi localizado na cidade de Timbaúba, também na Zona da Mata Norte, onde foi autuado em flagrante e encaminhado à delegacia.
O homem passará por audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça, segundo informou a PCPE.