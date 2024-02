A- A+

Sertão Feminicídio: Mulher de 37 anos é morta a facadas por companheiro, em Ouricuri, no Sertão Crime aconteceu nesse domingo (25), no bairro Santa Maria, em frente à Igreja do Bom Pastor

Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas pelo companheiro, de idade não divulgada, na cidade de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), o crime aconteceu nesse domingo (25), no bairro Santa Maria, em frente à Igreja do Bom Pastor.

A vítima foi identificada como Rosângela Eduarda da Silva. No momento do crime, um homem tentou ajudá-la e também foi ferido.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Ouricuri. A PCPE registrou o caso como feminicídio e tentativa de homicídio.



