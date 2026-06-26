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Investigação

Feminicídio: mulher de 43 anos é encontrada morta em imóvel no bairro da Soledade, no Recife

Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (25)

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mulher foi encontrada morta em um imóvel na Rua da Soledademulher foi encontrada morta em um imóvel na Rua da Soledade - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta em um imóvel na Rua da Soledade, no bairro homônimo, na área central do Recife.

O caso, registrado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) como feminicídio, aconteceu na noite dessa quinta-feira (25).

Segundo a corporação, a vítima foi encontrada sem vida, em uma cama, com lesão na cabeça. O ferimento foi provocado por "objeto contundente". A autoria e motivação da morte ainda são desconhecidas.

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A investigação está sob responsabilidade da Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.

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