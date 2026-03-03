A- A+

Violência Feminicídio: mulher de 57 anos é encontrada morta em Jaboatão dos Guararapes; companheiro é detido Caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (2), no bairro da Muribeca

Uma mulher de 57 anos foi encontrada morta em uma residência em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (2), no bairro da Muribeca. O principal suspeito é o companheiro da vítima, que foi detido.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), equipes do 6º BPM foram acionados para uma ocorrência de feminicídio e, ao chegarem ao local, confirmaram a morte da mulher, cujo nome não foi divulgado.

Os agentes realizaram o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes enquanto outra guarnição iniciou buscas e conseguiu localizar o suspeito.

De acordo com a PM, o homem apresentava sinais de espancamento e foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Engenho Velho, onde recebeu atendimento médico.

"A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as medidas legais cabíveis", afirmou a PM.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime foi registrado por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso", destacou a corporação.



Tentativa de feminicídio

Também em Jaboatão, nessa segunda-feira (2), uma mulher de 21 anos sofreu uma tentativa de feminicídio dentro de um escritório. Ela foi esfaqueada e queimada por um ex-colega de trabalho.



A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), informou que foi acionada para a ocorrência na empresa e encontrou a funcionária com graves queimaduras.

Ainda de acordo com a PMPE, a mulher recebeu os primeiros socorros na UPA de Sotave, em Jaboatão, antes de ser transferida para o HR.

O suspeito foi localizado em posse do aparelho celular da vítima e encaminhado ao DHPP para a adoção das medidas cabíveis.



Procurado pela Folha de Pernambuco, o Hospital de Restauração confirmou a entrada da paciente, mas declarou que não vai repassar outras informações por questões de segurança e privacidade.

