Recife Feminicídio: mulher é encontrada morta com mãos e pés amarrados em apartamento na Iputinga Vítima também tinha cordão amarrado no pescoço

Uma mulher de 39 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, na noite dessa quarta-feira (28). O crime ocorreu na rua Gaspar Pérez, transversal da avenida Caxangá, umas das principais da cidade.

O principal suspeito pela morte de Amanda Silva Pedrosa é um chef de cozinha que ela conheceu através de um aplicativo de relacionamento e com quem se relacionava há cerca de um mês.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital como feminicídio consumado. O caso está em investigação pela 2° Delegacia de Polícia de Homicídios. Até o momento, o suspeito não foi preso pelo crime.

Amanda foi achada em cima da cama com as mãos e os pés amarrados e um cordão no pescoço - por isso, há suspeita de morte por asfixia.

A mulher era natural do município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e trabalhava como projetista. Ela estava no Recife desde setembro, onde tinha um apartamento que costumava passar algumas temporadas.

Há cerca de um mês, a jovem conheceu um rapaz através de um aplicativo de relacionamento, mas havia rompido a relação. Insatisfeito, o homem teria pedido para conversar com Amanda a fim de reatar, e o encontro foi marcado para a terça-feira (27), no apartamento da vítima, quando o suspeito teria cometido o crime.

Ao chegarem no apartamento, familiares de Amanda apontaram a ausência de pertences pessoais da vítima, como o computador, carro, celular e televisão, o que pode ter sido usado pelo suspeito como forma de despistar as investigações.

Professora e pesquisadora na área de violência contra a mulher, Daniela Bruto era amiga pessoal de Amanda e salientou a dor de acompanhar um crime tão brutal cometido contra uma pessoa próxima. “Está sendo extremamente doloroso pois isso não é só sobre Amanda ou sobre alguém que eu amo. É sobre alguém que, como mulher, vive essa ditadura do medo”, lamentou.

"As investigações foram iniciadas e seguem até esclarecimento do crime", disse a polícia, em nota.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana, onde familiares aguardavam a liberação na manhã desta quinta-feira (29).

Velório e sepultamento de Amanda serão em Carpina.

Feminicídios em Pernambuco

De acordo com o balanço mais recente da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), os feminicídios em Pernambuco somam 63 ocorrências de janeiro a novembro. No mesmo intervalo do ano anterior, foram 81 casos.

Os dados oficiais do governo indicam que os feminicídios caíram 40% no Estado em novembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. Houve três vítimas, duas a menos do que no 11º mês de 2021.

A SDS também constatou baixa de 8,8% nos homicídios com vítimas do sexo feminino em Pernambuco, considerando todas as motivações para esses crimes. Ocorreram 207 homicídios de mulheres entre janeiro e novembro deste ano, enquanto nesses 11 meses de 2021 foram 227. Isoladamente em novembro, a redução foi de 16 para 15 mortes violentas de mulheres, ou -6,3%.

