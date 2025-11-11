Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Violência

Feminicídio: mulher é encontrada morta em apartamento na Boa Vista; companheiro confessa e é preso

Homem teria confessado o crime e indicado o local onde a vítima estava

Reportar Erro
Caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife Caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife  - Foto: Google Street View/Reprodução

Um caso de feminicídio foi registrado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta terça-feira (11).

Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta no interior de um apartamento na Avenida Conde da Boa Vista.

O corpo foi localizado após o companheiro da vítima, um uruguaio de 44 anos, ser visto por policiais da 7ª Delegacia de Boa Viagem andando desorientado pela rua. 

Leia também

• Trimanos Brasil retorna ao Recife e se apresenta no Manhattan Café Theatro

• Recife divulga licitação para compra de munições de operação e treinamento da Guarda Civil Municipal

• Recife: Unidade Móvel do CadÚnico atende moradores do bairro de Campo Grande até sexta-feira (14)

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem teria confessado o crime e indicado o local onde a vítima estava. Ele residia no Estado desde junho de 2024. 

"Ele estava um pouco atordoado e nervoso, apresentava lesões no peito, no pescoço. A partir disso, fomos indagando ele, e ele foi soltando aos poucos que tinha brigado com a namorada, e que a namorada teria ficado no apartamento, que não sabia bem o que teria acontecido. A gente foi puxando, e foi quando ele disse que acredita que ela pudesse estar morta", informou à reportagem o delegado Mário Melo. 

"Deixamos ele na delegacia e segui com um policial até o apartamento para averiguar essa informação, e a gente acabou constatando", prosseguiu.
 

Ainda segundo o delegado, de forma preliminar, a mulher morreu asfixiada. "Preliminarmente, a perícia indicou que ela foi asfixiada. Isso coincide com o interrogatório dele. Ele diz que deu um tapa nela, onde ela sangro bastante, e ele acabou tampando a boca da vítima. Ele não descreve bem, mas acabou sufocando-a, e ela parou de se mexer. Preliminarmente, é asfixia, mas tem que confirmar com o laudo tanatoscópico, que será feito pelo IML", explicou.  

Já a Polícia Militar do estado (PMPE), por meio do 16º BPM, informou que, ao chegarem ao local, os agentes constataram a veracidade do fato.

"As equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto de Criminalística (IC) já se encontravam presentes", destacou a PMPE.

Os policiais militares realizaram o isolamento do local do crime e mantiveram a área isolada.

A PCPE informou que o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio consumado e encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter