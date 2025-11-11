A- A+

Violência Feminicídio: mulher é encontrada morta em apartamento na Boa Vista; companheiro confessa e é preso Homem teria confessado o crime e indicado o local onde a vítima estava

Um caso de feminicídio foi registrado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta terça-feira (11).



Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta no interior de um apartamento na Avenida Conde da Boa Vista.



O corpo foi localizado após o companheiro da vítima, um uruguaio de 44 anos, ser visto por policiais da 7ª Delegacia de Boa Viagem andando desorientado pela rua.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem teria confessado o crime e indicado o local onde a vítima estava. Ele residia no Estado desde junho de 2024.

"Ele estava um pouco atordoado e nervoso, apresentava lesões no peito, no pescoço. A partir disso, fomos indagando ele, e ele foi soltando aos poucos que tinha brigado com a namorada, e que a namorada teria ficado no apartamento, que não sabia bem o que teria acontecido. A gente foi puxando, e foi quando ele disse que acredita que ela pudesse estar morta", informou à reportagem o delegado Mário Melo.

"Deixamos ele na delegacia e segui com um policial até o apartamento para averiguar essa informação, e a gente acabou constatando", prosseguiu.



Ainda segundo o delegado, de forma preliminar, a mulher morreu asfixiada. "Preliminarmente, a perícia indicou que ela foi asfixiada. Isso coincide com o interrogatório dele. Ele diz que deu um tapa nela, onde ela sangro bastante, e ele acabou tampando a boca da vítima. Ele não descreve bem, mas acabou sufocando-a, e ela parou de se mexer. Preliminarmente, é asfixia, mas tem que confirmar com o laudo tanatoscópico, que será feito pelo IML", explicou.

Já a Polícia Militar do estado (PMPE), por meio do 16º BPM, informou que, ao chegarem ao local, os agentes constataram a veracidade do fato.



"As equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto de Criminalística (IC) já se encontravam presentes", destacou a PMPE.



Os policiais militares realizaram o isolamento do local do crime e mantiveram a área isolada.



A PCPE informou que o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio consumado e encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Veja também