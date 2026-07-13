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Sítio dos Pintos

Feminicídio: mulher é morta com golpes de arma branca na Zona Norte do Recife; suspeito é preso

Suspeito foi preso em flagrante e autuado por feminicídio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital

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Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP)Caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher de 43 anos foi vítima de feminicídio no bairro Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife. O crime foi praticado pelo ex-companheiro da vítima, que foi preso.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para a ocorrência no sábado (11) e enviou equipes do 11º BPM.

Ao chegar em uma residência da localidade, os agentes encontraram a mulher morta com golpes provocados por arma branca. O homem fugiu e buscas foram iniciadas na área.

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"Equipes realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão para adoção das medidas cabíveis", afirmou a PMPE.

A Polícia Civil de Pernambuco destacou que o suspeito, de nome e idade não divulgados, foi preso em flagrante e autuado por feminicídio, por meio da Equipe de Força-arefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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