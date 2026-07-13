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Sítio dos Pintos Feminicídio: mulher é morta com golpes de arma branca na Zona Norte do Recife; suspeito é preso Suspeito foi preso em flagrante e autuado por feminicídio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital

Uma mulher de 43 anos foi vítima de feminicídio no bairro Sítio dos Pintos, na Zona Norte do Recife. O crime foi praticado pelo ex-companheiro da vítima, que foi preso.



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada para a ocorrência no sábado (11) e enviou equipes do 11º BPM.



Ao chegar em uma residência da localidade, os agentes encontraram a mulher morta com golpes provocados por arma branca. O homem fugiu e buscas foram iniciadas na área.

"Equipes realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão para adoção das medidas cabíveis", afirmou a PMPE.



A Polícia Civil de Pernambuco destacou que o suspeito, de nome e idade não divulgados, foi preso em flagrante e autuado por feminicídio, por meio da Equipe de Força-arefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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