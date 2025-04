A- A+

Zona Oeste Feminicídio no Recife: mulher é morta a golpes de arma branca no Barro; companheiro é suspeito Caso aconteceu nesse domingo (27), na Vila dos Milagres

Uma mulher de 38 anos morreu após ser atingida por golpes de arma branca em via pública, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que foi acionada para a ocorrência de feminicídio, o principal suspeito é o companheiro da vítima.

O caso aconteceu nesse domingo (27), na Vila dos Milagres. A mulher chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Ibura, na Zona Sul, mas não resistiu e morreu.

"O suspeito, companheiro da vítima, fugiu e, até o momento, não foi localizado", destacou a PM.

A Polícia Civil (PCPE) confirmou que a mulher, com perfurações de arma branca, chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado como feminicídio, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"As diligências foram iniciadas de pronto, e um Inquérito Policial foi instaurado para apurar os fatos", afirmou a PCPE.

Veja também