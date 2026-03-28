A- A+

Violência de gênero Feminicídio: especialistas apontam que é preciso educar meninos para combater agressores de mulheres Na visão dos especialistas, a educação é o caminho contra a violência de gênero, que demanda ações de conscientização desde a infância

Nos últimos meses, tem-se testemunhado uma crescente no número de casos de ódio, violação de corpos e assassinatos de mulheres. Os crimes acontecem em todo o Brasil e atingem diferentes classes sociais e faixas etárias, seja dentro de casa, no trabalho, em espaços públicos ou escolas.

Em Pernambuco, de acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), somente nos dois primeiros meses deste ano, 18 mulheres foram vítimas de feminicídio, 7.309 sofreram violência doméstica ou familiar e 353 foram vítimas de estupro.

Essa onda de “ódio”, que objetiva vilanizar a mulher e tudo o que vem do feminino é algo que, na visão de especialistas, vem sendo ensinado para homens e mulheres desde a formação primária, inclusive em histórias infantis.

Por isso, chega-se a um consenso: é preciso educar os meninos para erradicar os agressores de mulheres no futuro.

Socialização

A delegada Bruna Falcão, gestora do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), corrobora essa visão, afirmando que a socialização masculina é responsável por homens não saberem lidar com emoções e frustrações.

“Quando falamos em violência de gênero, temos a impressão errada de que é sinônimo de violência apenas contra a mulher e não é. A socialização masculina também é parte desse componente e é responsável, por exemplo, por homens não saberem lidar com suas emoções. Como não são socializados para compreender o que sentem, tendem a expressar essa explosão de sentimentos através da raiva, agressividade e violência”, comenta a delegada.

Bruna Falcão ressalta que o feminicida não é um "monstro", mas um homem comum que comete microviolências que escalam até o feminicídio.

Por isso, é necessário trabalhar essas questões desde a infância, uma vez que o silêncio e a conivência com discursos misóginos contribuem para a perpetuação da violência.

“É preciso direcionar olhares para o agressor. Responsabilizá-lo para além de culpar, prender e encarcerar. O objetivo é que ele consiga compreender a sua responsabilidade. E isso é mais fácil de se fazer na infância e adolescência, até por conta da plasticidade neural”, explica.

A delegada Bruna Falcão, gestora do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL). Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

A secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia, é professora de história, mestre em direitos humanos e já atuou em instituições de ensino.

Assim como a delegada, ela reforça que a educação de gênero precisa ser trabalhada desde cedo, tanto nas escolas quanto dentro de casa, já que pais e mães, muitas vezes, não sabem lidar com a socialização feminina e masculina.

Juliana critica a forma como as crianças são educadas a partir de uma ideia de distinção de papéis de gênero, onde meninas são incentivadas a obedecer irmãos apenas por serem homens e estes não são ensinados a cuidar, pois o “cuidar do outro” é um ato feminino.

“A educação de meninos e meninas deve ser igual, para autonomia e o cuidado. Acredito que a maioria da população conhece algum homem que foi pai e teve medo de pegar no seu filho. Se ele tivesse brincado de boneca, ele não teria esse medo. Não é o parto que ensina a pegar na criança e cuidar, são as brincadeiras que foram ensinadas ao longo da vida”, avalia a educadora.

A secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia, destaca a importância das ações de combate à violência de gênero. Foto: Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco.

A secretária enfatiza também a importância de trabalhar os valores sociais de cuidado e respeito igualitário para a criação de uma sociedade humanizada.

“Nós temos hoje um aumento significativo das mulheres idosas, e a maior parte dos abusos que essas mulheres sofrem são de seus filhos, cuidadores e pessoas próximas. Porque não foi aprendido a cuidar e, quando não é a negligência e o abandono, é o estupro e a posse do seu corpo”, afirma gestora.

Educação

O jornalista e escritor Klester Cavalcanti, autor do livro "Matou Uma, Matou Todas", argumenta que homens e mulheres são educados para serem machistas, mas poderiam não ser. "É um vírus tão poderoso que entra na mente de todo mundo, inclusive das mulheres".

O jornalista enfatiza ainda que a melhor arma para combater o feminicídio e outras doenças sociais é a educação, pois "ninguém nasce machista, racista ou homofóbico”.

“Somos ensinados a ser tudo isso. Se somos ensinados a ser machistas, podemos ser ensinados a não ser”, pondera o autor.

Klester confessa que, após o lançamento do livro, despertou para a necessidade de homens estarem inseridos nesse debate.

Ele argumenta que palestras para auditórios cheios de mulheres, embora importantes para a conscientização feminina, não são suficientes, pois as mulheres já conhecem suas próprias experiências.

“Precisamos falar de feminicídio, de violência de gênero, com os homens. Entre 100 mulheres mortas no Brasil, 97 foram mortas por um homem. Se não chegarmos nesses caras, vamos ficar enxugando gelo. Como homem, ele reconhece que só é ouvido por homens nesses espaços de debate por ser homem. “Se uma mulher tivesse escrito o mesmo livro e falasse as mesmas coisas, não receberia a mesma atenção”.

Na escola

Diante desse cenário, o psicoterapeuta Daniel Costa Lima, pai de três meninos, criou em conjunto com a colega Edna Granja, psicóloga e psicanalista e mãe de dois meninos, o projeto "Fazendo Gênero na Escola", que vem sendo trabalhado em duas escolas particulares do Recife.

Segundo Daniel, a demanda partiu da própria escola, o Instituto Capibaribe, que estava preocupado com o comportamento dos meninos.

Especialmente após a pandemia da Covid-19, a instituição percebeu que os meninos entre 12 e 14 anos estavam ainda mais silenciosos, o contato cada vez mais difícil, apresentavam dificuldades em lidar com emoções e as situações de assédio vinham crescendo.

Violência de gênero é tema de projeto no Instituto Capibaribe. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Daniel e Edna desenvolveram uma metodologia que atua em três frentes: com os alunos, a equipe da escola e as famílias.

O psicoterapeuta enfatiza que um ambiente familiar acolhedor é essencial para discutir esses temas.

“Existe um perigo em dizer que um menino é machista e ele começar a ser excluído de um certo grupo por conta disso. Temos observado que é preciso compreender o que está acontecendo e não excluir esses meninos. Porque, quando a gente exclui, muitos desses meninos caem justamente nos braços do discurso Red Pill, dos movimentos da internet, que se colocam como movimentos que acolhem esses meninos. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente aborda essas questões”, pontua Daniel.

Ações

Nessa mesma linha de raciocínio, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério das Mulheres lançaram, na última quarta-feira, durante o evento “Educação pelo Fim da Violência”, um pacote de ações para mobilização nas escolas em combate à violência contra meninas e mulheres.

As ações lançadas vão da educação básica à pós-graduação e abrangem desde a prevenção até o acolhimento de mulheres em situação de violência.

Durante o evento, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou a importância da iniciativa para transformar a realidade dentro das instituições de ensino.

“Este protocolo visa estimular campanhas permanentes, para que os planos pedagógicos incorporem esse conteúdo e que todos os currículos de graduação incluam o debate sobre gênero, raça e etnia”, declarou a ministra.

Outro passo nessa mesma direção foi dado na terça-feira pelo Senado, que aprovou a inclusão da misoginia entre os crimes de preconceito ou discriminação (PL 896/2023).

A pena para esse tipo de crime é de dois a cinco anos de prisão, além de multa.



O projeto da senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) foi aprovado com 67 votos a favor e nenhum contra, na forma de um substitutivo apresentado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), e seguiu para a Câmara dos Deputados.

O texto aprovado define a misoginia como “a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres”. O projeto também inclui a expressão "condição de mulher" entre os critérios de interpretação da Lei do Racismo (Lei 7.716, de 1989), ao lado de cor, etnia, religião e procedência.

A legislação atual equipara a misoginia à injúria e à difamação – com pena que pode ir de dois meses a um ano de reclusão, de acordo com o Código Penal (arts. 139 a 141).

Capacitação

No âmbito estadual, a Secretaria da Mulher de Pernambuco desenvolve ações na formação e capacitação para professores, estudantes e profissionais de instituições públicas e privadas.

O principal programa é dos Núcleos de Estudos de Gênero, implantados em escolas no ensino fundamental, técnico e também no ensino superior.

Os projetos são realizados ao longo do ano por meio de um calendário definido pela gestão.

Por meio de nota, a Secretaria da Mulher de Pernambuco destacou como principais resultados a produção de trabalhos e pesquisas por estudantes, a ampliação do debate sobre gênero nas escolas e a participação no Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero.

No Recife

A Secretaria da Mulher do Recife tem dois projetos educacionais importantes para discutir gênero nas escolas.

O primeiro é o "Maria da Penha Vai À Escola", que leva arte-educadores, educadores sociais e pedagogas para realizar oficinas para os alunos do 3º ao 9º do Ensino Fundamental.

Entre os temas abordados estão direito das mulheres, igualdade de gênero, tipos de violência, a rede de proteção, comunicação não violenta, além do enfrentamento do bullying.

Já o Empodera abrange adolescentes de 12 a 17 anos da rede municipal. A ação tem como objetivo contribuir para a formação sociopolítica de meninas e meninos, promovendo a desconstrução de estereótipos de gênero.

Na visão da secretária titular da pasta, Glauce Medeiros, é necessário trabalhar ações de prevenção, por meio desses projetos educacionais.

"É muito importante, porque os meninos e meninas vão juntos observando como é que poderão mudar não só o comportamento de cada um deles, mas também como vão atuar para ser agente de transformação junto à comunidade onde eles vivem", disse.

Veja também