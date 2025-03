A- A+

POLÍCIA Feminicídio: preso marido suspeito de matar massoterapeuta no Recife; mulher foi jogada de janela Jacqueline Severina do Nascimento chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Crime aconteceu há quase um mês

O suspeito de matar a esposa, a massoterapeuta Jacqueline Severina do Nascimento, de 46 anos, em 16 de fevereiro, na Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife, foi preso pela Polícia Civil de Pernambuco, nessa quarta-feira (12), quase um mês após o crime.

Jacqueline foi encontrada no chão, ensanguentada, após cair da janela do 1º andar da casa onde morava, uma queda de cerca de 3 a 4 metros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu.

O suspeito do crime, marido da vítima, foi identificado por familiares da vítima como Luiz Alberico dos Santos Souza. A suspeita dos familiares é que ele tenha jogado a mulher da janela.

Até então, o crime vinha sendo investigado como "morte a esclarecer", mas passou a ser apurado como feminicídio consumado, segundo a Polícia Civil.

O mandado de prisão contra Luiz Alberico foi cumprido por policiais da 2ª Delegacia de Homicídios.

"Após a realização dos procedimentos cabíveis, o indivíduo foi encaminhado a uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça", explicou a Polícia Civil.

A corporação convocou uma coletiva de imprensa para esta quinta-feira (13), na qual o delegado Roberto Lobo falará sobre a prisão.

Cunhada da vítima, Wanderléia Josefa Nascimento, agradeceu a equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) pela "determinação de esclarecer o caso".

"A Justiça está sendo feita! Todos os familiares e amigos estão aliviados e desejos que ele receba a pena máxima", disse Wanda, como é conhecida, à Folha de Pernambuco.

Luiz Alberico foi encaminhado ao sistema prisional. O casal teve dois filhos.

Caso Jacqueline: relembre o crime

A massoterapeuta Jacqueline Severina do Nascimento, de 46 anos, morreu após cair do 1º andar de uma casa na Campina do Barreto, Zona Norte do Recife, nesse domingo (16). A altura da queda foi de cerca de 3 a 4 metros.

Antes, familiares e vizinhos escutaram pedidos de socorro e um barulho de queda. Ela estava em casa somente com o marido.



Ensanguentada, ela foi socorrida inicialmente para a Policlínica Amaury Coutinho, no mesmo bairro.



De lá, foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, onde a morte foi posteriormente confirmada.

A Polícia Civil de Pernambuco disse inicialmente que o caso havia sido registrado como "morte a esclarecer"e um Boletim de Ocorrência foi aberto no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Jacqueline chegou a enviar uma mensagem à filha, de 19 anos, antes da queda, informando ter chegado de uma viagem que havia feito no fim de semana para Aliança, na Zona da Mata Norte do Estado, onde participaria do aniversário de uma conhecida.

O marido dela, Luiz Alberico, estava no local e foi visto por familiares, mas negava ter arremessado a mulher.



